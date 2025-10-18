Un palazzo in caduta libera. Infissi giù, l’umidità sale

Un palazzo nobiliare in pieno centro a Cagli, quello di Mochi Zamperoli, in stato di fatiscenza. La gente lo guarda e commenta: evidenziando pericoli di sicurezza e apprensione per quanto è conservato all’interno. Il monumentale complesso è di proprietà della Provincia e dopo un lungo restauro di alcuni anni fa è in gestione al Comune di Cagli con al primo piano importanti spazi per biblioteca e giochi per bambini. Le persiane sono da anni molto fatiscenti con distacchi e cadute in una delle vie più transitate della città delle stecche in legno, cadute avvenute più di una volta con non pochi rischi per i passanti.

Oltre a questo ormai anche l’umidità mette a rischio l’archivio storico (con pergamene del 1115) ed il patrimonio librario nel "Polo Culturale": a lanciare l’allarme è il capogruppo di Fare Comune, Alberto Mazzacchera che ha presentato un’interrogazione urgente nel Consiglio Comunale scorso per sollecitare la Giunta a intervenire: "Una situazione molto precaria si verifica – si legge nella nota – in alcune sale di deposito del Polo Culturale di Eccellenza di Cagli, a causa di seri problemi di umidità di risalita. Già il 1° aprile 2025, con apposita richiesta al Sindaco, era stato evidenziato il malfunzionamento dell’apparecchiatura anti umidità a osmosi inversa installata nel 2012 al piano terra di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli. Tale impianto aveva negli anni garantito un’azione efficace su un’ampia porzione dell’edificio. Tuttavia, da tempo imprecisato, la strumentazione risulta inattiva, come documentato da apposito reportage fotografico. La situazione si è aggravata: sopralluoghi hanno evidenziato umidità di risalita sia nella Sala Gucci, adibita a deposito dell’Archivio Storico Comunale, dove i documenti risultano visibilmente inumiditi, sia nel locale adiacente alla Sala delle Carrozze. Si tratta di ambienti fondamentali per la conservazione del materiale archivistico e librario. Nei mesi scorsi in aula consiliare era stato assicurato che l’intervento di ripristino era stato effettuato ma a tutt’oggi purtroppo l’impianto anti umidità a osmosi inversa è tristemente fermo. L’intervento non è dilazionabile".

Mario Carnali