Alessandro Caporaletti
Pesaro
Un palazzo in caduta libera. Infissi giù, l'umidità sale
18 ott 2025
MARIO CARNALI
Cronaca
Un palazzo in caduta libera. Infissi giù, l’umidità sale

L’edificio delle famiglie Mochi Zamperoli fa paura alla gente che passa sotto. E i materiali interni, comprese alcune mappe del 1115, rischiano per il clima .

i buchi nelle persiane del palazzo, e alcune stecche in passato sono cadute

Un palazzo nobiliare in pieno centro a Cagli, quello di Mochi Zamperoli, in stato di fatiscenza. La gente lo guarda e commenta: evidenziando pericoli di sicurezza e apprensione per quanto è conservato all’interno. Il monumentale complesso è di proprietà della Provincia e dopo un lungo restauro di alcuni anni fa è in gestione al Comune di Cagli con al primo piano importanti spazi per biblioteca e giochi per bambini. Le persiane sono da anni molto fatiscenti con distacchi e cadute in una delle vie più transitate della città delle stecche in legno, cadute avvenute più di una volta con non pochi rischi per i passanti.

Oltre a questo ormai anche l’umidità mette a rischio l’archivio storico (con pergamene del 1115) ed il patrimonio librario nel "Polo Culturale": a lanciare l’allarme è il capogruppo di Fare Comune, Alberto Mazzacchera che ha presentato un’interrogazione urgente nel Consiglio Comunale scorso per sollecitare la Giunta a intervenire: "Una situazione molto precaria si verifica – si legge nella nota – in alcune sale di deposito del Polo Culturale di Eccellenza di Cagli, a causa di seri problemi di umidità di risalita. Già il 1° aprile 2025, con apposita richiesta al Sindaco, era stato evidenziato il malfunzionamento dell’apparecchiatura anti umidità a osmosi inversa installata nel 2012 al piano terra di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli. Tale impianto aveva negli anni garantito un’azione efficace su un’ampia porzione dell’edificio. Tuttavia, da tempo imprecisato, la strumentazione risulta inattiva, come documentato da apposito reportage fotografico. La situazione si è aggravata: sopralluoghi hanno evidenziato umidità di risalita sia nella Sala Gucci, adibita a deposito dell’Archivio Storico Comunale, dove i documenti risultano visibilmente inumiditi, sia nel locale adiacente alla Sala delle Carrozze. Si tratta di ambienti fondamentali per la conservazione del materiale archivistico e librario. Nei mesi scorsi in aula consiliare era stato assicurato che l’intervento di ripristino era stato effettuato ma a tutt’oggi purtroppo l’impianto anti umidità a osmosi inversa è tristemente fermo. L’intervento non è dilazionabile".

Sicurezza urbana