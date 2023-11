“Un Parco, due Castelli“, la storia da scoprire

Marche e Toscana si ritrovano oggi unite per una giornata dal titolo “Un Parco, due Castelli“, tra la contea di Carpegna e il granducato di Toscana, archeologia, storia e ambiente a confronto in un doppio appuntamento stamane alle 11 al teatro di Sestino, in Toscana, e alle 16 all’Auditorium di Carpegna. Amministratori, docenti universitari ed esperti proporranno interventi che raccontano il rapporto tra l’uomo e l’ambiente nella storia e su come l’antropizzazione ha segnato il paesaggio che vediamo oggi. Per l’appuntamento di questa mattina a Sestino è prevista la presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana mentre nel pomeriggio, a Carpegna, interverrà Stefano Aguzzi, assessore regionale marchigiano all’ambiente. Il professor Tommaso di Carpegna terrà una conferenza su “Carpegna, feudo imperiale“. Al termine di ogni incontro verrà anche presentato il documentario “La Città del Sasso“, sull’insediamento che i Medici costruirono nel Cinquecento per rafforzare il loro controllo su quest’area di frontiera. Il documentario (regìa di Giovanni Lani) è condotto dell’archeologo Daniele Sacco dell’Università degli Studi di Urbino e dall’attore Carlo Simoni.

Andrea Angelini