Un parco giochi dedicato a Mattia: "Sarai sempre con noi"

Ora a San Lorenzo c’è un parco giochi dedicato a un bimbo speciale: Mattia Luconi, che la furia dell’alluvione dello scorso 15 settembre ha strappato alla vita a soli 8 anni. Il parco é stato inaugurato ieri (foto) nell’area di via Molino dal sindaco Davide Dellonti, con i membri del consiglio comunale, i genitori di Mattia, Tiziano e Silvia Mereu, e all’assessore regionale Francesco Baldelli. Presenti anche la dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni, gli alunni della 3ª elementare che frequentava Matty, le insegnanti e i rappresentanti della coop ‘La Macina’. "Inauguriamo un parco che, d’accordo con la famiglia di Mattia, abbiamo voluto dedicargli. San Lorenzo è stato colpito marginalmente a livello di danni materiali dall’alluvione, ma ha pagato il prezzo più alto dal punto di vista umano. Ogni volta che frequenteremo il parco, luogo di svago, dovremo riflettere su quanto accaduto e ci dovremo porre la domanda di cosa possiamo fare per la nostra terra". Molto commossi i genitori del piccolo, che hanno ringraziato tutti. A Mattia i compagni di classe hanno dedicato letterine toccanti in cui hanno scritto: "ci ricordiamo dei giochi con lui, del suo sorriso e ogni volta che saremo in questo parco, gli saremo accanto". Gli stessi compagni che hanno regalato ai genitori di Mattia due album di foto con meravigliose immagini del piccolo a scuola e ai centri estivi. Baldelli ha concluso: "Mattia è ancora qui con noi, coi suoi genitori a cui ci stringiamo".

s.fr.