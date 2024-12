"Un parco nazionale che tuteli l’Appennino"

"Un parco nazionale che tuteli tutta l’area del Catria, Nerone e Alpe della Luna; tutto l’Appenino pesarese al confine con la Val Tiberina - è la proposta del Comitato per il Parco Nazionale del Catria, del Nerone e dell’Alpe della Luna - Che tuteli, perché i progetti che ’piovono’ (letteralmente) sulle nostre montagne sono inquietanti: decine di torri eoliche alte centinaia di metri, un gasdotto gigantesco che richiederebbe il taglio di milioni di alberi, torri per il 5 G e altro ancora. Anni fa girava anche un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali. E’ quello che succede in un luogo che ’non vale niente’. Non vale niente per chi arriva con queste proposte, che vede solo aree poco popolate, lontane da sguardi indiscreti. Forse non vale niente anche per alcuni residenti, che ancora non comprendono di avere in mano le chiavi del futuro (e dell’economia): grandi spazi, foreste, fauna selvatica. E acqua. Cose che rappresentano, già ora, un valore indiscutibile".

"E‘ giunto il momento – aggiunge il Comitato – di riconoscere tale valore ed un parco nazionale è lo strumento giusto (forse l’unico). I parchi si fanno in territori pregiati, importanti. Nei parchi nazionali si vive bene e l’economia dei centri abitati al loro interno sovrasta sempre quella delle aree circostanti. Pochi anni fa un piccolo centro del Parco Nazionale d’Abruzzo salì all’onore delle cronache per essere il luogo (in Italia) con maggiori depositi bancari pro capite. Un luogo che senza parco sarebbe probabilmente scomparso dalle carte geografiche. I parchi quindi, lungi dall’essere ’carrozzoni’, sono istituzioni che oggi vengono gestiti democraticamente, con le popolazioni locali ben rappresentate e l’attuazione di percorsi decisionali condivisi. Lo si può progettare dal basso, lavorando sui confini e su concetti come la ’zonizzazione’, che contempla forme di tutela differenziata a seconda delle aree. Preziose sono quelle contigue. In queste si può cacciare ed i cacciatori residenti hanno un trattamento di netto riguardo rispetto ai ’forestieri’". "Ma - prosegue il Comitato pro Parco - non si possono costruire torri eoliche, gasdotti e discariche speciali. I residenti hanno vantaggi anche nella raccolta dei funghi e tartufi, l’utenza esterna deve sottostare a regole più stringenti. L’istituzione di un parco comporterebbe mediamente, per ognuno dei comuni interessati, la messa a disposizione del 20% del territorio". "Sta a noi, alle popolazioni locali, dare il via a questo ’sogno’. Oppure – conclude la nota del Comitato pro Parco – accettare come ineluttabili tutte le schifezze che continueranno a pioverci in testa".

Amedeo Pisciolini