"Un percorso sofferto" ma ora la ciclabile è realtà

Inaugurata ieri pomeriggio la riqualificata pista ciclabile dell’Arzilla, che dal ponte pedonale porta al mare. L’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori ha annunciato che presto si metterà mano anche all’altro tratto della ciclabile lungo l’Arzilla, quello che arriva fino a via della Paleotta. Soddisfatto il sindaco Massimo Seri presente al taglio del nastro. "Un percorso sofferto e contestato ma – ha aggiunto – ad opera ultimata i giudizi raccolti sono positivi. Abbiamo realizzato un percorso ben fatto con tanto di illuminazione e consolidamento della scarpata. E’ una bella opera, ben realizzata e con il tempo si recupererà anche il verde". Presenti all’inaugurazione Paolo Reginelli, il presidente di Aset che ha realizzato la nuova ciclabile e l’ex assessore ai Lavori pubblici Fabiola Tonelli. Continuano, invece, le critiche degli ambientalisti e di quella parte dei cittadini che non ha mai condiviso la trasformazione del percorso da sentiero naturalistico a ciclabile urbana. In particolare La Lupus in Fabula insiste ponendo una serie di interrogativi che riguardano sia il maggiore costo dell’opera ( 600mila euro) sia il tipo di asfalto utilizzato. Sui costi nessuno dei presenti si è voluto pronunciare, mentre sul mancato uso dell’asfalto ecologico, l’assessore Brunori già in precedenza aveva fatto presente che quel tipo di asfalto "è fortemente sconsigliato per la complessità della lavorazione e della sua manutenzione". Anche se i lavori sono stati sospesi per il periodo estivo e saranno terminati a settembre, è comunque garantita la possibilità di raggiungere le spiagge senza dover attraversare la Statale 16.

an. mar.