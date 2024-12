Un pesarese nella storia: "Con la mia musica papa Francesco ha aperto la porta Santa"

Scrivere musica ed entrare nella storia. Non è da tutti poter esercitare il proprio mestiere di compositore e lasciare una traccia della propria opera nel corso dei grandi eventi dell’umanità. E’ quanto è capitato a Simone Baiocchi, compositore, organista, direttore di coro durante la messa della notte di Natale, lo scorso 24 dicembre, quando Papa Francesco ha dato il via al Giubileo col gesto dell’apertura della porta Santa. Questo particolare rito (accompagnato nei secoli da pagine di musica polifonica appositamente composte ed eseguite dal coro della Cappella Sistina), ha visto infatti eseguita nella notte della Vigilia una composizione scritta dal maestro pesarese: "Ego sum ostium".

Maestro, di cosa si tratta?

"E’ un versetto a cinque voci che fa parte della liturgia e che è stato espressamente richiesto dall’attuale direttore della Cappella Sistina, monsignor Marcos Pavan. Un’esecuzione a cappella inserita nella liturgia pochi minuti prima dell’apertura della Porta Santa quando è stato proclamato in canto il Vangelo preceduto dall’acclamazione ’Alleluia’ composta da Domenico Bartolucci, storico direttore della Cappella Sistina, di cui mi onoro di essere stato allievo e alla quale si è agganciato il versetto da me composto".

Scrivere pagine di musica per il Giubileo è comunque un modo per entrare nella storia…

"E’ stato un grande onore comporre musica per un evento di tale portata; un’occasione straordinaria che trasmette una grande emozione e insieme una grande responsabilità. Sono abituato a scrivere composizioni sacre, ma ogni volta devi entrare nel contesto delle celebrazioni sacre; in punta di piedi. E’ un po’ come scrivere musica per il cinema dove si sottolinea quel che accade sullo schermo senza sovrastarne l’azione. E anche nella musica per liturgia devi rispettare rigorosamente tempi e azioni. La musica deve essere al servizio della liturgia, della preghiera e non il contrario".

La sua musica di fatto è eseguita da degli "specialisti": il Coro della Cappella Sistina

"Sì è il coro personale del Papa. La Cappella Musicale Pontificia, nota come "Coro della Cappella Sistina" un complesso unico al mondo per attività ininterrotta e per quantità di musica e documenti che ha il suo archivio".

Queste prestigiose "commissioni" non sono a caso. In carriera lei vanta una lunga collaborazione con il Vaticano...

"I miei studi, la mia formazione, mi hanno portato negli anni ad una sorta di specializzazione nel canto polifonico e nella composizione sacra con particolare riferimento al repertorio della Cappella Sistina. Per ogni liturgia papale i testi mutano e spesso si deve provvedere alla composizione di nuove musiche che abbiano un’espressione artisticamente appropriata. Per questo vengo interpellato".

Organista, maestro del coro della cattedrale di Pesaro e ora docente al Conservatorio Rossini. Difficile dirigere un coro?

"La difficoltà più grande è creare una squadra, far amalgamare le voci senza che nessuno prevalga sull’altro; ogni registro deve capire quale è il suo ruolo".

Pesarese, docente al conservatorio a lui intitolato. Che cosa si porta dentro di Gioachino Rossini?

"Rossini era un genio anche se scrisse più per il teatro che per la musica sacra. Una volta affermò di essersi pentito di non aver studiato un anno in più con Stanislao Mattei (celeberrimo compositore contrappuntista), perché così la sua formazione musicale sarebbe stata completa. Eppure Rossini ha composto pagine sacre di assoluta grandezza. Io cerco di portare questo atteggiamento di curiosità ma anche di studio. Per approfondire, piuttosto che sedersi su quanto già acquisito con l’esperienza".