Un pesarese stellato in Romagna. Brilla la cucina di Gianluca Gorini

C’è un pesarese che ha conquistato la Romagna aprendo un locale là, a San Piero in Bagno, e conquistando una stella Michelin. Il suo nome è Gianluca Gorini e la sua storia è tutta da raccontare. Gianluca è figlio d’arte: cresce nella locanda di famiglia “dalla Brunella”, dove la sua memoria viene formata con i gusti ed i profumi della cucina autentica della tradizione. Inizia a lavorare all’età di 14 anni, mentre frequenta l’istituto alberghiero di Pesaro. La prima esperienza nello storico "Scudiero" della famiglia Ridolfi. Da lì in poi una serie di esperienze nazionali e internazionali, taglienti, farcite di preziosi consigli, come quelli di Paolo Teverini, "mio primo maestro", tiene a dire Gianluca che ha al suo fianco, in sala, la compagna Sara.

Una cucina che verte sulla tradizione, ovvero pesca dalla finestra di fronte, cioé nell’orto di casa e che attraverso le cotture e le culture (Gianluca è stato a lungo anche all’estero e sempre in locali prestigiosi) rispetta la materia prima e la eleva. Una cucina semplice e vera, schietta ed echeggiante, cioé capace di lasciare il segno in chi vi si accosta. Giusto per citare argomenti rispettosi della stagionalità, prendiamo i primi carciofi che stanno spuntando ora: Gorini il carciofo lo ripassa alla brace, ci accosta una salsa sempre di carciofo e vi aggiunge un pesto nero di erbe tostate che dona aromaticità al piatto, facendolo salire alla memoria (le erbe aromatiche e gli oli extravergini di qualità sono ottimi vettori di bontà).

Altro esempio edificante è la passatina di noci, borragine alla brace e pimpinella, o, per il pesarese che ama il pesce e volesse mettersi in viaggio in questi giorni direzione San Piero in Bagno, la seppia in due cotture con fondente al nero di seppia e spinaci al limone. E’ tempo di erbe di campo con questo incedere di sole e pioggia? Pronto il risotto agli stridoli, con estratto di salvia e salsa al pecorino di fossa, oppure i gobbetti ai piselli, gamberi rosa e fiori di finocchio. Su tutte queste delizie brilla la Stella Michelin presa nel 2019 e brilla anche un pesarese che s’è fatto largo in Romagna, mica poco.

Davide Eusebi