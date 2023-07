Un po’ di Napoli al Conventino

Torna a riempirsi di musica il Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo, che domani, alle 21, accoglierà il secondo appuntamento di ConventiNote, rassegna concertistica a ingresso gratuito. L’appuntamento di questa settimana è con le note del “Santilli-Rotondi-Gatta-Scocco 4et”, quartetto composto da Sofia Santilli (voce), Manfredi Rotondi (violoncello), Emanuele Gatta (chitarra e voce) e da Maurizio Scocco (basso composto) che, al Conventino, regalerà “Napoli e Dintorni” un viaggio musicale che parte da Napoli, tocca varie parti del mondo per poi tornare nella struggente per quanto viva città partenopea. Si prosegue giovedì 20 con il duo di livello internazionale: Jacopo Mariotti & Paolo Tarsi per “A perfect cut in the vacuum”, un connubio tra musica elettronica e violoncello.