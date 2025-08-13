Sam, un addio pesante

13 ago 2025
REDAZIONE PESARO
Un po’ di sonnolenza e poi la festa. Ecco la “Cambiale di Matrimonio“

L’opera rossiniana è preceduta da un’ora di Soirèes Musicales (un po’ soporifere)

La Cambiale di Matrimonio diverte al “Rossini“. Secondo titolo del cartellone del Rof 2025 nella sede ideale del teatro Rossini gremito di pubblico è andata in scena La Cambiale di Matrimonio. Ma forse preoccupati della eccessiva brevità della farsa (circa un’ora e quaranta minuti)i responsabili del Rof hanno voluto aggiungere in apertura le Soirèes Musicales: 12 brani da camera di Rossini scritti per voci e pianoforte e arrangiati per orchestra da Fabio Maestri. Operazione analoga a quella che Luciano Berio negli anni ‘90 fece con le arie da camera di G.Verdi. Sinceramente avrei preferito ascoltare solamente la farsa perchè è un lavoro completo e brillante e la sua "brevità"vè un valore aggiunto che ne esalta i pregi teatrali e musicali. "La brevità, gran pregio..." dice Rodolfo nel primo atto della Bohème! I 12 brani – 8 solistici e 4 duetti – sono stati interpretati dal soprano Vittoriana De Amicis che ha una buona tecnica vocale ma una voce piuttosto piccola talvolta soverchiata dall’orchestra; Paolo Nevi, tenore già ascoltato nella Zelmira nel ruolo di Eacide, ha una voce con delle buone potenzialità, al momento un po’ acerba; il mezzosoprano colombiano Andrea Nino e il baritono armeno Gurgen Baveyan completavano il quartetto vocale dignitosamente.

Dopo l’ora dedicata alle Soirèes (un po’ soporifere) e l’intervallo La Cambiale di Matrimonio ha ravvivato l’atmosfera. Produzione del 2020 del regista britannico Laurence Dale ha un impianto classico: una casa dalle pareti scorrevoli per accedere all’interno è il fulcro dell’azione. Gli interpreti si muovono con disinvoltura dentro e fuori la casa conferendo un buon ritmo all’azione teatrale. L’orso peloso che si agita fra i personaggi è forse una nota un po’ datata, ma strappa comunque qualche risata fra il pubblico. L’atto unico, rappresentato per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810, dimostra ancora una volta la sua vitalità spensierata e allegra: l’ideale per una calda serata d’agosto. Nel cast di buon livello su tutti svetta il baritono Pietro Spagnoli – un numero di presenze notevole nel Rof a partire dal 1989 – una presenza scenica importante e una classe nel cantare davvero rara. Dà la voce a Tobia Mill e ne esalta la comicità senza mai strafare: un grande professionista! Lo affianca Paola Leoci, il soprano pugliese ascoltata nell’Adelaide di Borgogna del Rof 2023; se la cava bene in tutta la tessitura nonostante i mezzi vocali un po’ limitati. Ottime doti di attrice! Il giovane baritono Mattia Olivieri interpreta Slook: molto convincente con una bella voce ben controllata. Sicuramente da riascoltare in ruoli più impegnativi. Jack Swanson-tenore americano già ascoltato nel Signor Bruschino del 2021 – nella parte di Edoardo Milfort – non convince del tutto: qualche incertezza e qualche nota non proprio in ordine, ma in generale una onesta prestazione. Completano il cast Ramiro Maturana (Norton) e Inès Lorans (Clarina) entrambi bravi comprimari. Il direttore californiano Christopher Franklin dirige con sicurezza anche se a volte più interessato all’orchestra che al palcoscenico e così qualche assieme non è proprio "assieme"! L’orchestra Filarmonica Gioachino Rossini mostra diverse lacune soprattutto nell’amalgama sonoro e in alcune inesattezze di troppo. Bravo il Maestro al fortepiano Giulio Zappa che ha accompagnato i recitativi con molto gusto. Applausi generosi per tutti i protagonisti.

Repliche il 15, 17, 20 agosto.

