Un ponte con Tokyo nel segno dei beni culturali

L’Università di Urbino Carlo Bo e l’Istituto Nazionale di Ricerca per i Beni Culturali di Tokyo (National Research Institute for Cultural Properties) hanno firmato un accordo quadro di collaborazione su progetti di ricerca relativi alla conservazione dei beni culturali in tutto il mondo, in particolare in Asia e in Europa, utilizzando le reciproche competenze e professionalità. L’intesa siglata dai due partner istituzionali prevede in particolare lo sviluppo di tecniche e materiali per la conservazione e il restauro, lo scambio reciproco di ricercatori e docenti, l’accoglienza di giovani ricercatori iscritti a corsi di laurea pertinenti all’accordo e l’organizzazione di workshop, conferenze e seminari. Dunque un rapporto di collaborazione costante che porterà anche a una sorta di gemellaggio scientifico e culturale.

Il rettore dell’università di Urbino Giorgio Calcagnini ha incontrato ieri i due referenti scientifici dell’accordo, Yoshifumi Maekawa per l’Istituto giapponese e Maria Letizia Amadori per l’Ateneo, già collaboratori nell’ambito di un ampio progetto relativo allo studio conservativo di varie pagode situate nell’area di Bagan in Myanmar, lesionate in seguito al terremoto del 2016.