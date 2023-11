"Un Postamat anche per Pianello"

Il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, esprime soddisfazione per la notizia dell’apposizione dei punti Atm Postamat in alcuni Comuni della Provincia di Pesaro-Urbino. "Apprendiamo con piacere l’iniziativa dell’onorevole Antonio Baldelli che su richiesta dei sindaci di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Petriano e Monte Grimano Terme è riuscito ad avviare l’iter per il posizionamento del punto Atm Postamat in questi comuni. In virtù di questo suo ottimo risultato ho subito contattato l’onorevole per cercare di concludere la richiesta anche per la frazione di Pianello di Cagli, richiesta da tempo avanzata e che attende questo importante servizio di cui è priva. In diversi ci siamo interessati a questa istanza, supportata anche da una petizione popolare ancora in atto e l’interessamento di comune e Udc".