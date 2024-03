"Un poster per la pace", concorso del Lions club rivolto ai ragazzi da 11 a 13 anni. Accorsi in 150 150 studenti fra gli 11 e i 13 anni partecipano al concorso "Un poster per la pace" promosso dal Lions Club International a Fano. Le opere artistiche esprimono l'ideale di pace e la visione del mondo dei giovani. La giuria valuterà i disegni e proclamerà i vincitori domani alla Mediateca Montanari.