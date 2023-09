Un poster per la pace. La sfida dei Lions

Si intitola "Un poster per la pace" il concorso a premi che il Lions Club Fano propone agli studenti fanesi fra gli 11 e i 13 anni. I rappresentanti del Lions Club Fano Distretto 108A lo presenteranno giovedì alle 10 alla Memo, in occasione della Giornata Internazionale della Pace Onu. Durante l’incontro verrà illustrato il tema di quest’anno: "Osate Sognare". Marco Labbate, ricercatore in storia contemporanea all’Università di Urbino, interverrà con una relazione sul concetto di Pace.