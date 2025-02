Un prete, la squadra: raduno degli ex

Don Guido, la Falco e i sessant’anni della squadra di pallacanestro fondata dall’ex parroco di San Carlo. Saranno questi i temi della iniziativa del circolo culturale "Alla Falco" che sta venendo alla luce in questi giorni nella parrocchia di San Carlo, ora retta da don Luca. Fu proprio don Guido a fondare la squadra di cui fu animatore, tra i numerosi altri, anche l’ex giudice Pierfrancesco Marini, contattando il quale (339 8659680) ex giocatori, ex dirigenti e appassionati potranno essere aggiornati sul raduno in programma nei prossimi mesi.