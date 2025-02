Andrea Biancani (foto), sindaco, non transige: "Vogliamo un primario di ginecologia su Pesaro. A Pesaro la stessa dignità di Fano e Urbino: non vogliamo togliere nulla, ma vogliamo un primario per il reparto di ginecologia ostetricia anche noi. Non si è voluto fare il nuovo ospedale Pesaro Fano, ma la giunta Acquaroli ha voluto conservare i presidi, quindi ogni reparto deve avere la propria autonomia. Aver riaperto il presidio ci Pesaro ha tagliato la mobilità passiva verso la Romagna: siamo passati dal 20% del 2021 all’11% di oggi poiché le donne che andavano a partorire a Rimini nel 2021 erano oltre 250, mentre nel 2024 sono state 60. Quindi Pesaro ha grandi potenzialità: vogliamo una struttura complessa diretta da un primario autonomo da Fano e Urbino. La scelta è politica. Prima c’era un unico reparto, mentre ora sono due distinti: è il contrario della razionalizzazione perché comporta due presidi distinti. Pesaro ha una sicurezza maggiore per la mamma e il bambino perché ha nello stesso presidio una serie completa di reparti che Fano non ha.

"Mi spiace rilevare che si continua a giocare sugli equivoci – è stata la replica della consigliera di Fd’I, Serena Boresta –, a strumentalizzare, a fare teatro sulle parole quando i fatti dicono altro. Sono d’obbligo due premesse: il reparto in questione è stato chiuso per responsabilità dell’amministrazione di centrosinistra ed è stato riaperto grazie al governo di centrodestra in Regione. Come ha spiegato il direttore generale dell’Ast, Carelli: per il punto nascita di Pesaro è prevista una unità operativa semplice che sarà equiparata in tutto e per tutto a quella complessa , anzi con l’istituzione della nuova unità operativa potrà avere la propria autonomia anche da Fano. Avrà completa autonomia gestionale e finanziaria, si discosta solo per la qualifica (puramente tecnica) ma rivestirà pari rango organizzativo con proprio personale e proprie risorse".