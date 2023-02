Un progetto per chi vuol fare l’imprenditore

di Amedeo Pisciolini

Ieri mattina nella sala consigliare del comune di Urbania si tenuta una conferenza stampa di presentazione del corso organizzato da Mich srl incubatore certificato assegnatario del bando "Orientamento all’imprenditorialità innovazione e networking NET4U" finanziato dai fondi Fse della regione Marche.

Il Bando, come ha sottolineato durante la presentazione Mimmo Ratini co-founder dell’incubatore: "E’ indirizzato ai giovani marchigiani under 35 disoccupati almeno diplomati ed ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze per l’avvio di attività imprenditoriali, con specifico orientamento alle attività innovative".

Ratini ha collocato il corso all’interno di un percorso di affiancamento ai giovani che dovrebbe attraversare almeno tre fasi, l’informazione delle potenzialità legate al supporto delle attività imprenditoriali, la formazione e il trasferimento di conoscenze, che possano aiutare il giovane alla realizzazione di una idea di business innovativa e un affiancamento che potrà portare alla costituzione di una società.

È poi intervenuto il sindaco di Urbania Marco Ciccolini che ha sottolineato come l’area dell’alto Metauro e dell’urbinate siano zone con una vocazione manifatturiera in crescita e con un tasso di occupazione a Urbania ( 91% ) che si posiziona sopra la media provinciale.

In ultimo Renzo de Angeli e Filippo Manoni si sono soffermati sulla descrizione delle specifiche del corso che avrà una parte più pratica di informazione e formazione sulle pratiche aziendali dalle più basilari (come si costituisce una società, come si legge un bilancio, come si gestisce il personale) a quelle più complesse (come rapportarsi con le banche, come comunicare con un investitore, come accedere ai bandi regionali e nazionali) fino alla organizzazione di veri e propri incontri con imprenditori e professionisti.

Il corso che si avvale del patrocinio del Comune e dell’Istituto Omincomprensivo di Urbania si terrà a partire dall’ 8 marzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18, le 5 lezioni in presenza saranno organizzare presso le aule dell’istituto Omnicomprensivo di Urbania "Francesco M. II Della Rovere".

Il corso è orientato ai giovani disoccupati marchigiani che partecipando ad almeno il 75% delle 54 ore (di cui 34 on line) potranno beneficiare di un rimborso spese in buoni acquisto per € 400, ma è aperto a chiunque abbia una idea e voglia confrontarsi sia con professionisti e manager e "trovare" una strada per realizzarla. Sarà rilasciato un attestato di presenza.

E’ possibile iscriversi entro il 22 Febbraio accedendo al sito – https:progettoestro.itjeans-valley-e-agrifood per ulteriori informazioni www.progettoestro.it