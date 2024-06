Un progetto per il nuovo turismo ’Ethnic’ rilancia offerta e sinergie

A Macerata Feltria si pianifica il turismo. L’Unione Montana del Montefeltro sta proponendo una serie di incontri, per privati e pubblici, per creare strategie su misure da inserire nel progetto europeo Italia - Croazia ‘Ethnic’. Gianluca Sarti, esperto tecnico turistico del progetto Ethnic spiega: "Con questo progetto vogliamo identificare e valorizzare l’entroterra vicino alla costa di Italia e Croazia. Questo per offrire uno sbocco turistico differente e portare così turisti diversi rispetto a quelli che di solito frequentano queste zone. Le persone sono sempre più alla ricerca di luoghi ed esperienze differenti, incentrate sulla natura". Per fare questo va studiata e realizzata una strategia cucita ad hoc, ma come? "L’idea è quella di partire proprio dalle risorse culturali e naturali che stiamo identificando nel Montefeltro, aggiungendone di nuove. Questo per intercettare più turisti curiosi e con la voglia di conoscere questo territorio. Dopo il primo incontro di lunedì 24 giugno ce ne saranno altri due - prosegue Sarti -. Nel prossimo appuntamento (il 29 luglio online) cercheremo di disegnare dei prodotti di offerta turistica. Nel terzo appuntamento andremo a struttura una strategia di marketing, sia digitale che tradizionale". Questo lavoro si svolge di pari passo anche in due territori croati e in Romagna che, assieme al Montefeltro, hanno caratteristiche territoriali molto simili. L’obiettivo è creare una sinergia congiunta e attrattiva per i turisti.

"Unirsi, fare turismo e conoscerci - ha dichiarato Andrea Spagna, presidente dell’Unione Montana del Montefeltro -. Si deve partire dalla base. Il turismo nel nostro territorio è gestito dai Comuni, dobbiamo capire invece che mettendoci in rete possiamo risparmiare fondi e avere risultati migliori". Ethnic coprirà 26 piccoli comuni in totale, 12 comuni del Montefeltro con un budget totale del di 249.538 euro. Tutte le informazioni su unionemontana.montefeltro.pu.it.

fra. pier.