Un progetto per lo sviluppo della danza inclusiva

Dalla Valcesano nasce ‘Readiness’, un progetto per lo sviluppo della nuova danza contemporanea inclusiva di artisti con disabilità. A idearlo è stata l’associazione Ijshaamanka di Pergola, riconosciuta dal Ministero della Cultura nell’ambito del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), come ente di ricerca, formazione e produzione nel settore della danza contemporanea e dell’accessibilità. L’obiettivo è rafforzare una rete di organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nello sviluppo di una Nuova Danza Contemporanea e di un’arte performativa ricombinata, capace di integrare linguaggi, corpi e visioni differenti. Al centro di ‘Readiness’ c’è il lavoro della compagnia ‘Dance In’, un collettivo artistico formato da persone con e senza disabilità, che da anni esplora i confini tra danza, teatro, accessibilità e sperimentazione: una compagnia ‘ricombinata’ non solo per la pluralità di esperienze che la compongono, ma anche per l’approccio radicalmente collettivo e non egocentrico alla creazione artistica. I responsabili di Ijshaamanka evidenziano: "Il progetto ‘Readiness’ vuole dare forza all’idea di un collettivo, in cui promuovere un nuovo paradigma: la complementarietà. Parallelamente a ‘Readiness’ si svilupperà un progetto coordinato dal professore Filippo Gomez Paloma dell’Università di Cassino in collaborazione con altre 4 Università italiane impegnate nel tema dell’embodied education, con il prezioso supporto scientifico del neuroscenziato Giacomo Rizzolatti scopritore dei neuroni a specchio. ‘Readiness’ è quindi un invito a ripensare i linguaggi della danza e del teatro, promuovendo una pratica artistica che non solo include, ma valorizza le diversità come motore di innovazione e cambiamento culturale e scientifico".

