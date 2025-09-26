Un progetto per lo sviluppo della danza inclusiva

I soliti violenti

CronacaUn progetto per lo sviluppo della danza inclusiva
26 set 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
Dalla Valcesano nasce ‘Readiness’, un progetto per lo sviluppo della nuova danza contemporanea inclusiva di artisti con disabilità. A idearlo è stata l’associazione Ijshaamanka di Pergola, riconosciuta dal Ministero della Cultura nell’ambito del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), come ente di ricerca, formazione e produzione nel settore della danza contemporanea e dell’accessibilità. L’obiettivo è rafforzare una rete di organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nello sviluppo di una Nuova Danza Contemporanea e di un’arte performativa ricombinata, capace di integrare linguaggi, corpi e visioni differenti. Al centro di ‘Readiness’ c’è il lavoro della compagnia ‘Dance In’, un collettivo artistico formato da persone con e senza disabilità, che da anni esplora i confini tra danza, teatro, accessibilità e sperimentazione: una compagnia ‘ricombinata’ non solo per la pluralità di esperienze che la compongono, ma anche per l’approccio radicalmente collettivo e non egocentrico alla creazione artistica. I responsabili di Ijshaamanka evidenziano: "Il progetto ‘Readiness’ vuole dare forza all’idea di un collettivo, in cui promuovere un nuovo paradigma: la complementarietà. Parallelamente a ‘Readiness’ si svilupperà un progetto coordinato dal professore Filippo Gomez Paloma dell’Università di Cassino in collaborazione con altre 4 Università italiane impegnate nel tema dell’embodied education, con il prezioso supporto scientifico del neuroscenziato Giacomo Rizzolatti scopritore dei neuroni a specchio. ‘Readiness’ è quindi un invito a ripensare i linguaggi della danza e del teatro, promuovendo una pratica artistica che non solo include, ma valorizza le diversità come motore di innovazione e cambiamento culturale e scientifico".

s. fr.

