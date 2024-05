Un progetto reinventa la musica degli ’Area’

La rassegna Playlist Pesaro riporta in città (domani alle 21 alla Chiesa dell’Annunziata) il primo, coraggioso, progetto che reinventa la musica degli Area intitolato "Maledetti Area Music", di due chitarristi eclettici ed elettrici come Enrico Merlin e Valerio Scrignoli. Presentato nel 2017 il cd, prodotto da Musicamorfosi, ha ottenuto importanti recensioni positive fra cui quella di Riccardo Bertoncelli che scrive: "se i puristi non coglieranno gli Area che pensavano di conoscere, troveranno invece applicata la lezione autentica di quell’"International popular group", un dito che indicava la luna della libertà, dell’avventura, della fantasia espressiva". "Questo disco, dedicato alla musica del gruppo probabilmente più rivoluzionario e innovativo della storia della musica italiana, è divenuto per noi l’occasione di rapportarci a quelle sonorità con un approccio personale e dissacrante. La musica che ne nasce non è ripetizione pedissequa, ma tensione verso la contemporaneità e frutto di una visione alternativa" spiegano i due chitarristi, diversi per estrazione e orizzonti ma accomunati dalla libertà creativa e dalla voglia di esplorare ai confini tra i generi musicali. Maledetti Area Music è quindi una rivisitazione, anzi una "reinvenzione" originale, iconoclasta, di otto classici degli Area. Non un disco di tributo, men che meno una sequenza di cover, ma uno spunto, uno stimolo per avventurarsi tra le possibilità improvvisative ed espressive offerte da quella musica. Non è un caso che le due chitarre si addentrino in brani così caratterizzati dalla voce di Demetrio Stratos oppure in pezzi del 1978, nei quali la riconoscibilissima chitarra di Paolo Tofani era assente. Inoltre Merlin e Scrignoli lavorano anche su connessioni e soluzioni sorprendenti, tirando fuori citazioni e rimandi che vanno dal tema di James Bond a Joe Zawinul, passando per Miles Davis e King Crimson.