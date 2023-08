Un progetto rivalorizza il borgo di San Vito

È stato inaugurato il progetto ‘San Vito Tour’, ideato e realizzato dall’associazione ‘San Vito Giovani’ con l’amministrazione comunale e la parrocchia. Obiettivo, promuovere e valorizzare il meraviglioso borgo di San Vito sul Cesano. Due i percorsi che si presentano al visitatore: uno ‘verde’ che va dalla Pieve fino al Castello, l’altro ‘giallo’ nel borgo. Il primo ha tre punti di ascolto, mentre il ‘giallo’ ne ha dodici più altri tre in luoghi panoramici. Ogni punto è dotato di una targhetta quadrata con il colore del percorso, il numero e il titolo del punto in cui ci si trova e due ‘Qr Code’ che inquadrati con smartphone forniscono informazioni. "Si continua l’opera di valorizzazione e promozione - spiega la presidente Marilena Fossi - iniziata con la pubblicazione del libro ‘San Vito sul Cesano, le stagioni della nostra vita’. Con questa nuova iniziativa Intendiamo promuovere non solo la storia, ma tutto il patrimonio culturale e artistico, farlo conoscere, incrementandone la fruizione".