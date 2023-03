Un protocollo contro i furbetti del sussidio

Un protocollo d’intesa tra Fiamme Gialle e Comune di San Costanzo contro i ‘furbetti del sussidio’. Lo hanno siglato ieri il sindaco Filippo Sorcinelli e il Colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale della Guardia di Finanza.

L’accordo prevede una sinergia che consenta di intensificare i controlli sull’erogazione dei tanti contributi pubblici che passano attraverso l’ente locale: integrazioni di rette per servizi a domanda individuale, aiuti per affitti, rimborsi utenze, forniture di ausili per disabili, sostegni per lo studio, concessioni di alloggi pubblici comunali, assegnazioni di appartamenti di edilizia residenziale pubblica, accessi ai servizi per l’infanzia e prestazioni sociali in genere. Con lo scopo di scoprire i soggetti che, attraverso l’occultamento di redditi o la presentazione di domande false, risultino assegnatari, indebitamente, di queste prestazioni, impedendone l’ottenimento a coloro che, invece, ne avrebbero effettivo diritto. Da un punto di vista operativo, è stabilito che gli uffici del Comune effettuino dei preliminari approfondimenti dei dati e delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento delle loro funzioni e selezionino, così, degli input informativi da trasmettere alla Guardia di Finanza. Il Comando Provinciale del Corpo e i suoi reparti dipendenti, in primis la Compagnia di Fano guidata dal capitano Francesco Rizzo, poi, svilupperanno tali notizie per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti. "Questo protocollo, che ha una durata di 36 mesi – ha evidenziato Sorcinelli – è di estrema rilevanza, perché moltissimi fondi erogati al cittadino, anche regionali, passano attraverso il Comune ed è doveroso, per una questione di giustizia, verificare che ogni singolo centesimo vada a chi ne ha davvero bisogno".

"E’ molto importante fare squadra e creare una rete di prevenzione e, se necessario, di repressione delle condotte illecite – ha detto il colonnello Brucato -. La stipula di tale accordo rafforza l’attività del nostro Corpo nella lotta agli sprechi di denaro pubblico e all’indebito accesso a misure di sostegno al reddito, che generano iniquità e minano la coesione sociale". Presente alla firma anche l’assessore ai servizi sociali Milena Volpe: "Mi piace interpretare questa intesa come un passo verso la promozione di un senso civico sempre più forte".

Sandro Franceschetti