Un pugno di coriandoli in piazza non deve fermare la città

di Giampaolo Giannotti * E’ evidente: per qualcuno governare Urbino è un fatto casuale. Ma così si combinano solo guai. Se gli universitari se ne vanno, Urbino resta un piccolo borgo sperduto, nel Montefeltro, inascoltato, e solo commiserato. Bisogna ricordare che l’Università, nel passato ma ancora oggi, ha dovuto sempre lottare contro una pervicace, astiosa, volontà che tendeva a sopprimerla. Nel 1861, una delegazione dell’Università di Urbino è dovuta arrivare a Torino, alla corte del re e al Ministero, per difender le sue buone ragioni. In sostanza l’Università non venne soppressa "tanto per amore dei buoni studi, quanto per attenuare i danni recati dal nuovo ordinamento amministrativo alla città di Urbino, che è meritevole di particolare riguardi". In sostanza, il mantenimento dell’Ateneo era anche il risarcimento dello Stato per la distruttiva riduzione del territorio del Comune. Ma i riguardi, tra gli altri, erano dovuti anche per merito degli studenti dell’Ateneo, decisi fautori dell’Unità e attivi durante il periodo risorgimentale. Ma già allora disturbavano i benpensanti, con il loro chiassoso unitarismo e laicismo. E sono ancora i giovani allievi dell’Ateneo e, ben più esplicitamente, gli interessi della città, i temi su cui Ernesto Nathan porterà a riflettere gli infastiditi abbienti cittadini, e a...