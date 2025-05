Un pulmino ti cambia la vita. Alpha ora ne ha uno per gli utenti

Un pulmino, a volte, può essere capace di curare. Come? Lo sanno gli utenti della Cooperativa sociale Alpha, realtà operante in varie sedi della provincia fin dal 2001, che accoglie nei propri centri diurni e residenziali tante persone di ogni età con disagio psichico e lavora con gli ambiti sociali in progetti domiciliari. Per tante attività, come quelle sportive e ricreative in trasferta, ad esempio la pallavolo integrata e i frequenti trekking, ci si deve muovere: ed ecco che un pulmino è spesso il mezzo migliore per poter consentire tutto ciò.

Da queste premesse è scaturita la collaborazione con la Fondazione Homobonus, sinergia che ha portato ad un contributo per l’acquisto di un automezzo a nove posti, donato alla struttura urbinate Varea Dini nei giorni scorsi.

"Il pulmino – spiega il presidente della cooperativa Alpha, William Piermattei – è subito entrato in utilizzo, e ci serve a implementare tutte le attività che svolgiamo nelle comunità e all’esterno, per favorire la frequentazione dei centri tramite il trasporto da e verso tante destinazioni, altrimenti molto difficoltoso e lasciato ai mezzi privati. Siamo stati felicissimi di accogliere il presidente e la segretaria della Fondazione Homobonus Lorenzo Campanelli e Giulia Ragnetti il giorno della consegna: hanno così potuto conoscere gli utenti e la nostra realtà della sede urbinate. Infine, un grazie a tutto il nostro team, dal responsabile del progetto Alfio Asero ai vari consiglieri, alla coordinatrice della struttura di Urbino Federica Guiducci fino a tutti gli operatori".

