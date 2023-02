"Un pump truck che è spuntato dal cilindro"

"Il Pump Truck sarà realizzato prima che prenda forma il parco urbano dell’aeroporto". E’ la denuncia di Lupus in Fabula che aggiunge: "Il Pump Truck, spuntato dal cilindro dell’assessora ai lavori pubblici, Barbara Brunori, solo pochi mesi fa, finanziato con 250 mila euro dell’avanzo di bilancio comunale, che interessa solo una nicchia di appassionati, sarà pronto entro l’estate, prima che prenda forma il parco urbano (i lavori del secondo e terzo lotto sembrano fermi). Un progetto, quest’ultimo, frutto di un impegno decennale del comitato Bartolagi e di associazioni ambientaliste locali". Continua Lupus: "Ci sono progetti che hanno ‘santi in paradiso’ e che quindi procedono con una velocità supersonica e altri, negletti, che non vedono mai la luce anche quando avrebbero una utilità sociale ed economica ben maggiore". "Basta ritardi: il parco dell’aeroporto lo vogliamo e lo vogliamo ora" è quanto afferma In Comune che con una interrogazione presentata dalla consigliera comunale Carla Luzi chiede di sapere "i tempi di realizzazione del progetto e gli eventuali oneri aggiuntivi". Tutto questo accade mentre "Enac ha riesumato lo spettro della cementificazione della pista dell’aeroporto". In Comune insiste perché i lavori per il completamento del parco Polverari "siano conclusi nella prima metà del 2023. ll tempo dell’attesa deve finire, Fano deve avere il suo polmone verde di incontro, scambio e socialità. Sono 25 anni che, generazione dopo generazione, Fano chiede che nell’area dell’ex-aeroporto si realizzi un grande parco urbano. Dal 2014 al 2019 grazie all’Amministrazione comunale di centrosinistra è stato redatto il progetto e realizzata una prima, piccola ma importante parte del parco. Dal 2019 al 2022 la colpevole inerzia di chi aveva la responsabilità di seguire e guidare la realizzazione di questa opera, strategica per la vita della città, ha prodotto ritardi e probabilmente anche aumenti dei costi di realizzazione. Vogliamo capire se una più accorta e intensa attenzione politica e tecnica avrebbe potuto contenere tempi ed oneri aggiuntivi". "Queste storture non possono lasciare indifferenti – continua Lupus – chi nella città di Fano si impegna quotidianamente per migliorare lo stato del verde, dei parchi e delle aree naturali, ma con poco ascolto da parte degli amministratori. Soprattutto non si può far passare un impianto sportivo come il Pump Truck con un circuito largo 2 metri, di cui 354 metri in asfalto e 280 metri con stabilizzato rullato o asfalto riciclato triturato, come un’opera rinaturalizzazione ambientale".

an. mar.