Un quartiere che cambia. Rotatoria e 970 parcheggi dove c’era la ’Tomasello’

Fortuna la circonvallazione di Muraglia: al nuovo ospedale si accederà dalla rotatoria di via Berlinguer, lungo via Lombroso. In termini di traffico, passerà da qui il flusso principale legato all’utenza. Infatti dalla rotatoria di via Berlinguer si accederà a tutti i parcheggi, 970 in totale tra quelli interrati e quelli in superficie. Sempre sullo stesso lato, con un accesso riservato, posizionato subito dopo l’ingresso alle aree di sosta, c’è quello per le ambulanze.

Al posto della Rsa Tomasello avremo un parcheggio, legato al pronto soccorso. Dalle planimetrie mostrate ieri dall’architetto Nardo Goffi – in occasione della presentazione alla stampa del progetto del nuovo ospedale – è diventato evidente. Dalle fila dei consiglieri comunali – invitati insieme ad altre istituzioni e autorità cittadine– Maruska Palazzi, della maggioranza, alza lo sguardo: "Non vorrei sia la metafora di quello che accadrà al servizio collegato a tutto il reparto di salute mentale – osserva –. Il sindaco Biancani ha posto la domanda riguardo al destino del centinaio di pazienti seguiti nelle varie strutture riconducibili alla disabilità psichiatrica, ma nessuno della giunta Acquaroli ha risposto. Incalzeremo la Regione perché il trasferimento all’Apsella sia soltanto temporaneo. Non mi stancherò di cercare risposte dal direttore Carelli e dal primario Ridolfi. Prima o poi accetteranno di venire in commissione e rispondere alle aspettative di tante famiglie coinvolte". La giunta Acquaroli non ha risposto alla questione degli psichiatrici perché "non rientra nella progettazione ospedaliera oggetto della presentazione – ha detto un tecnico della Regione –, ma rientra nella sanità del territorio". L’edificio della Tomasello non si poteva salvare? "La riorganizzazione funzionale delle aree non ha permesso di mantenere la Tomasello. E’ grande".

Come impatterà il nuovo ospedale sulla viabilità di Muraglia? Goffi ha risposto: "La planimetria mostra l’attenzione che i progettisti hanno avuto rispetto alla viabilità – osserva il dirigente regionale –. Le ambulanze in prossimità dell’ospedale spegneranno le sirene, nel rispetto del contesto, soprattutto residenziale – osserva il dirigente –: saranno silenziose fino al pronto soccorso. E poi usciranno nella rotatoria che verrà fatta in via Barsanti. Questo accesso sarà esclusivamente al servizio della logistica dell’ospedale". Solenne vorrebbe essere l’ingresso principale da via Lombroso: "Sarà un viale alberato, a caratterizzare la presenza dell’ospedale, fornito di un marciapiede largo 5 metri, provvisto di pista ciclabile per un accesso attento alla mobilità sostenibile".