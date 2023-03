Un quartiere sotto scacco Commercianti nel mirino: "Banditi senza scrupoli"

Una comunità sotto assedio. Così si è sentita nelle ultime settimane Villa Fastiggi, che ora spera di rivedere la luce dopo l’operazione messa a segno dalla polizia. Ieri mattina il quartiere era ancora sospeso tra paura e speranza. Nel nostro giro tra vie e negozi, c’è stato anche l’incontro con due delle più recenti vittime dei banditi: Giuseppina Vagnini e Massimo Scatassa, infatti, sono i commercianti che hanno subito i due assalti nel primo pomeriggio di lunedì, all’interno dei rispettivi negozi.

Erano le 14.30 quando un uomo, incappucciato e con un piede di porco nascosto nelle tasche interne del suo giubbotto, si è fermato davanti alla porta dell’emporio "Adria", una ferramenta in via Concordia che affaccia sulla piazza principale del quartiere, e ha forzato l’ingresso del negozio. Ma è stato subito costretto alla fuga perché qualcuno tra i commeti e residenti della piazzetta lo ha scoperto. "Sono stata chiamata al telefono non appena successo il fatto – racconta Giuseppina Vagnini, titolare dell’emporio –. Mi sono precipitata in negozio e ho visto la porta completamente forzata, per fortuna non sono riusciti a rubare nulla in quanto avevo portato via poco prima il fondo cassa. Poi, sono rimasta in negozio fino all’arrivo della polizia a cui ho spiegato l’avvenuto". E mentre la signora Vagnini ci raccontava la sua disavventura, anche i suoi clienti davano il loro contributo per far capire l’aria che si è respirata in questi giorni a Villa Fastiggi: "Noi viviamo più – dicevano esasperati –. Se non si fanno scrupoli ad agire nel primo pomeriggio, pensate la notte quando dormiamo e siamo più indifesi e vulnerabili".

Ma non è tutto. Dopo non essere riuscito a portare a segno il colpo nella ferramenta, il ladro – che stando alle testimonianze pare avesse anche un complice – si è recato poco più distante, davanti alla pizzeria "Doc" in via Fastiggi, e anche lì ha utilizzato lo stesso modus operandi: ha preso il piede di porco e ha forzato indisturbato la porta della pizzeria da cui stavolta è riuscito a ‘prelevare’ 300 euro. "Sono i soldi che avevo lasciato come fondo cassa – racconta Massimo Scatassa, titolare della pizzeria –. Ora vado immediatamente a denunciare il fatto in Questura perché non possono passarla liscia. Avevo lasciato la pizzeria giusto il tempo di andare a prendere mio figlio all’asilo, torno e mi ritrovo la porta scassinata".

Poche ore dopo Scatassa ha provveduto a far installare un sistema di sicurezza più ‘blindato’ "La mia paura è che possano tornare ancora, essendo riusciti ad ottenere un bottino facile. Sono settimane che viviamo con l’ansia. È necessario dare delle pene esemplari a gente così, invece il giorno dopo sono già liberi".

Giorgia Monticelli