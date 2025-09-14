Un re o una regina per i Brutti?. Oggi la sfida all’ultimo voto

E’ il giorno della sfida per la presidenza del Club dei Brutti. Da una parte Gianni Aluigi, 60 anni, detto “La Belva“ presidente uscente nonché veterano del Club dei Brutti, commerciante nella vita e con l’hobby della pesca. Dall’altra parte c’è Teresa Salvati, pensionata, artista e pittrice da sempre che dopo essere vissuta a Roma in età lavorativa dal 2017 è tornata a vivere a Piobbico. Tuttora dipinge e ha una mostra di opere al Castello Brancaleoni; è amante degli animali, soprattutto dei cani.

Gianni e Teresa si sfideranno oggi all’ultimo voto per poter salire sul podio e rappresentare per un anno il Club del Brutti nel mondo. Il tema del festival di quest’anno è l’inclusione, di tutte le etnie e culture e per questo dal Club dei Brutti c’è l’appello a partecipare con l’abito tipico del proprio Paese di origine. Questo il programma odierno: in mattinata visite guidate al castello Brancaleoni e l’escursione Montiego e Monte Nerone con Natura Trekking Marche. Alle ore 12 (fino a cena) nel Borgo Storico e in piazza sant’Antonio pranzo e degustazione di piatti tipici locali nelle cantine dei brutti. Alle 16 in via santa Maria e via Roma caratteristico corteo dei brutti con l’immancabile sfilata e tanto folklore con il Bandino dei Brutti e i due candidati alla presidenza. Sempre alle ore 16 in piazza sant’Antonio ci sarà Max Pezzali Tribute e alle ore 18 la proclamazione del presidente mondiale del club dei brutti e conferimento del premio no-bel. L’organizzazione del Festival dei Brutti è a cura del Club dei Brutti e dell’Associazione Cantinieri, con il patrocinio della Pro loco Piobbico. Info 328 2892713.

Amedeo Pisciolini