"Un referendum serio per la fusione paritetica con Vallefoglia"

E’ una squadra composta da sei uomini e sei donne quella della lista civica "Obiettivo Comune" che si presenta alle elezioni amministrative per il Comune di Montelabbate, con il candidato sindaco Maurizio Golini. Già assessore ai Servizi Sociali fino al 2014 ed ora consigliere di minoranza, Golini presenta il suo programma: "E’ nostro intento collaborare attivamente con i comuni limitrofi, impegnandoci anche nello sviluppo di progetti strategici volti ad ottenere finanziamenti esterni, per assicurare un futuro per la nostra comunità. Il nostro programma porrà l’attenzione al decoro urbano e ci proponiamo di rivedere integralmente il sistema del benessere della persona, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio, inclusi enti sociali, sportivi, musicali, culturali e religiosi. Il nostro obiettivo è trovare soluzioni concrete per affrontare la carenza di spazi e opportunità per i giovani dai 12 anni in su e coinvolgere anche le persone in pensione che desiderano essere parte attiva della comunità".

E aggiunge: "Proponiamo soluzioni per rilanciare il centro storico di Montelabbate, la frazione di Apsella, Farneto e di tutta la comunità nel suo insieme. Ci proponiamo di esplorare iniziative come la rete dei comuni sostenibili, la promozione dell’albergo diffuso e altre opportunità innovative per valorizzare e rinvigorire queste aree. Un ulteriore punto cruciale riguarda lo studio macroeconomico, che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini nella progettazione e nell’indizione di un serio referendum sulla possibile fusione paritetica con Vallefoglia". La lista civica "Obiettivo Comune" è formata da: Chiara Mattioli, avvocato; Davide Seri, responsabile tecnico aziendale; Luana Maietta, assistente di studio odontoiatrico; Francesco Renzi, responsabile sindacato agricoltori ed imprenditore; Angela Magnifico, impiegata nella gestione delle risorse umane; Andrea Aiudi, agente di commercio; Eleonora Brunetti, docente; Marco Pasqualini, responsabile finanziario; Diana Meleleo, responsabile di filiale agenzia per il lavoro; Diego Lisotti, imprenditore; Sauro Cardinali, docente in pensione e Fausta Bocchini, farmacista. Lunedì, alle ore 21, nella sala del consiglio comunale di Montelabbate la lista sarà presentata alla cittadinanza.