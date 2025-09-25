Un ’regalone’ alla Gandiglio: 700mila euro per laboratori e altro

Settecentomila euro di fondi Pnrr per l’istituto comprensivo Gandiglio che serviranno per laboratori, strumentazioni, didattica digitale, orientamento, formazione del personale scolastico. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ieri mattina, al termine della visita alla media Gandiglio. Il ministro, già all’incontro dei ministri della Lega a Pesaro martedì, ieri era a Fano su invito del parlamentare Mirco Carloni. Durante la visita ha ricordato i 700 milioni di euro stanziati per le scuole delle Marche di cui 500 milioni per l’edilizia scolastica. "Il più grande investimento mai realizzato per le scuole di questa regione – ha commentato Valditara – non solo con fondi Pnrr ma anche con risorse statali".

Accolto con grande entusiasmo, Valditara è stato accompagnato da studenti e insegnanti a visitare laboratori e aule del loro istituto tra esibizioni artistiche e attività didattiche. L’Inno di Mameli, l’Inno alla Gioia, eseguiti dall’orchestra, e il brano Image, sui cui ha danzato una studentessa davanti alla bandiera della pace, sono stati la ‘colonna sonora’ della mattinata. Così la Gandiglio ha celebrato la prima volta di un ministro dell’Istruzione a Fano. La sua presenza è stata l’occasione per parlare della sicurezza degli edifici scolastici e in particolare dei lavori di ristrutturazione della Gandiglio che dovrebbero ripartire a breve, dopo un periodo di stop.

"La Gandiglio – ha confermato il dirigente Michele Locarini – è in attesa da anni di lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza: un progetto complesso che richiede diverse risorse aggiuntive rispetto a quelle già disponibili. Si partirà dal completamento della grande palestra per poi risalire ai piani superiori, sarà realizzato un ascensore e saranno sistemate le pareti esterne". "Abbiamo ereditato – ha raccontato il primo cittadino al ministro Valditara – un progetto Pnrr con tanti problemi legati alla ditta. Le opere dovranno essere terminate entro settembre 2026 ma ci sarà bisogno dell’aiuto del governo che, in questi anni, ha già dimostrato di essere molto vicino alle Marche e a Fano". Serfilippi ha fatto presente al ministro dell’Istruzione che la Gandiglio non è l’unica scuola dove sono necessari interventi. "Abbiamo ereditato tante strutture scolastiche in difficoltà – dalla pioggia nelle aule all’emergenza sismica – e da quando siamo in carica, circa un anno, abbiamo investito diversi milioni".

Anna Marchetti