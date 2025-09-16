Un residente: "Spostiamo parte delle bancarelle di viale Trento"

"Vorrei contribuire – scrive Pietro Bruschi, un residente della zona mare – alla discussione sulla fiera di San Nicola, soprattutto riguardo alla sua collocazione e ai giorni di realizzazione. Pur essendo tra quelli che rimangono imprigionati per giorni nelle proprie case sono d’accordo che la fiera si effettui nei giorni stabiliti ormai anche per tradizione. Valuterei però la soluzione di spostare le bancarelle posizionate in viale Trento, quelle che vanno da via Dante Alighieri a viale Verdi e posizionarle nel tratto da via Ninchi a Lungomare Nazario Sauro, tutta zona Ztl (che nessuno controlla ma pur sempre Ztl) in modo da lasciare libero Viale Trento per la circolazione".

"Altra considerazione: con quale testa – continua Bruschi – si stabiliscono gli orari di entrata e di uscita nella abitazioni situate dentro la fiera? Certo stabilire per esempio in viale Raffaello Sanzio dedicata alla via dei sapori gli orari dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20 quando la via è al massimo dell’affluenza per il pranzo e per la cena bisogna essere dei geni".

"Altra considerazione: la brochure della fiera. Un minimo di attenzione nel redigerla. In quella di quest’anno è stata riprodotta la stessa piantina dell’anno passato dove in viale della Repubblica dalla Statale al viale Cesare Battisti c’era la “Repubblica del gusto” che quest’anno non esiste. Una delle poche cose intelligenti che la nostra amministrazione aveva fatto".