Un restauro con filologica circospezione

Riccardo Paolo

Uguccioni

La notizia che si pone mano al risanamento e al restauro dell’ex Intendenza di Finanza, tra piazza del Popolo, via Branca e via Zongo, non può che rallegrare tutti i pesaresi. È però utile una riflessione: si scrive ex Intendenza di Finanza, ma si legge Palazzo ducale. L’intero quartiere racchiuso tra la piazza, corso XI Settembre, via Barignani, via Zongo e via Branca, è stata la residenza dei duchi Della Rovere e poi dei cardinali legati dal 1631 all’Unità nazionale. Il palazzo, nato attorno alle case dei Malatesta, ha subito nei secoli ampliamenti e trasformazioni. La facciata quattrocentesca attira l’attenzione del passante e del turista per la grazia delle finestre e del loggiato, ma tutto il complesso – un’"insula" estesa per più di un ettaro – è il cuore della storia cittadina. Ci sono già stati studi (da Sabine Eiche a Maristella Casciato, da Anna Uguccioni a Massimo Frenquellucci, e altri), che può utilmente compulsare chi voglia approfondire il tema: in ogni caso, intervenendo anche nelle parti per così dire meno nobili, occorre essere cauti. Oggi dell’originaria struttura trecentesca restano pochi elementi nel "giardino segreto", poi Alessandro Sforza, diventato signore di Pesaro nel 1445, ha addossato agli edifici preesistenti il corpo di fabbrica con la bella facciata sulla piazza, alcune strade sono state chiuse e con i Della Rovere, che governano Pesaro fra 1513 e 1631, il palazzo ha raggiunto l’estensione attuale includendo alcune vie che ne separavano le parti (lungo l’asse via Sabbatini-via Toschi). Dopo la Restaurazione del 1814 il complesso ospitava tutti gli uffici del governo pontificio.

Vi dimoravano dunque i cardinali legati con i loro confessori e famigli, oltre agli uffici di segreteria. In quella che oggi è definita "ex intendenza di Finanza", davanti a San Domenico, risiedevano il direttore della Posta; l’"assessore legale", un funzionario pontificio con compiti esecutivi e giudiziari; vi aveva sede anche il Monte di pietà.