Un riconoscimento all’associazione. Amici della Ceramica

Riconoscimento per l’Associazione Amici della Ceramica. Il sodalizio durantino, infatti, è stato premiato nei giorni scorsi nella sede del Consiglio Regionale Marche dal Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione, Dino Latini che ha consegnato una pergamena al presidente Dante Marchi e all’artista Silvio Biagini, co-presidente e fondatore dell’associazione. Grande la soddisfazione dell’associazione che riunisce i ceramisti urbaniesi: "L’encomio riconosce la funzione importante svolta a favore dell’artigianato artistico di cui la ceramica di Urbania rappresenta un tassello identitario fondamentale per il territorio marchigiano. Meritoria la funzione vitale svolta dall’associazione per mantenere viva la tradizione della ceramica specie per quanto attiene la conoscenza trasmessa alle nuove generazioni tramite i periodici corsi di insegnamenti gestiti dai competenti mastri locali".

a. a.