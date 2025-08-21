"Un rimedio? Il senso unico da Pesaro a Fano"

"La sicurezza sulla strada statale 16 va garantita – osserva Giulia Marchionni, consigliere comunale di centrodestra – è necessario pensare a delle soluzioni e attuarle".

Facile criticare. Fuori le idee consigliera...

"Ne ho diverse. Invito il sindaco a considerarne la fattibilità".

Vada con la prima...

"Carte alla mano bisognerebbe valutare l’ipotesi di realizzare dei parcheggi multilivello nelle attuali aree di sosta che lungo la nazionale sono tre: il parcheggio del Santa Marta, di cui è proprietaria la Provincia; l’area dell’ex Cpa e quella dell’Imprevisto. Inoltre vaglierei di rendere pubbliche delle aree disponibili lato monte".

Quali?

"Per esempio l’area dove insisteva un vecchio distributore di carburante, davanti all’Alberghiero: anche li realizzerei un multilivello".

Ma il litorale è molto lungo, il problema insiste ben oltre Fosso Sejore. I parcheggi devono essere di prossimità...

"Potrebbero essere parcheggi scambiatori se si potesse aumentare il servizio navetta. Con delle aree di sosta ravvicinate rispetto al San Decenzio verrebbe a ridursi il tempo di percorrenza e quindi le navette potrebbero essere più frequenti. Non è un aspetto marginale..."

Perché?

"Sono convinta che le navette sarebbero usate molto di più".

I cittadini vorrebbero parcheggiare gratuitamente.

"Ipotizziamo delle agevolazioni tariffarie con gli stabilimenti balneari o ragioniamo su risorse comunali. L’importante è offrire delle soluzioni".

Un’idea di immediata realizzazione?

"Si potrebbe verificare la possibilità di rendere a senso unico la Statale nel periodo estivo. Il senso di marcia potrebbe essere quello che da Pesaro va verso Fano, mantenendo aperta la corsia lato monte. Nell’altra corsia, chiusa al traffico, sul lato mare, si potrebbe permettere la sosta a spina di pesce".

Avremo il traffico bloccato...

"No, perché la panoramica Ardizio, restando a doppio senso di marcia e costituendo un anello, permetterà di sfogare il traffico".

Solidea Vitali Rosati