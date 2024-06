Un romanzo racconta la Fossombrone del cuore

Giulia Baldelli (foto), classe 1979, è nata a Fano, si è laureata in chimica, vive a Bologna con un marito e tre figli e scrive libri per Guanda. Il suo ultimo romanzo, "Le parole che mi hai lasciato", è in libreria proprio in questi giorni, ma di lei ci occupiamo perché il prossimo agosto il suo primo romanzo, "L’estate che resta", in buona parte ambientato a Fossombrone, sarà pubblicato in Germania dal prestigioso editore Dumont Buchverlag. Come forse è proprio di tutti i romanzi, anche i suoi partono da una ferita originaria, un dolore con cui è difficile o impossibile fare i conti… "L’estate che resta - risponde la scrittrice - è una storia d’amore assoluto di Giulia per Cristi, che si incontrano bambine, si conoscono proprio in questo paese dell’entroterra marchigiano che è Fossombrone e che non ho mai volutamente esplicitato proprio col suo nome per mantenere un’aura lirica, quasi mitologica, anche se tutti i fossombronesi e gli abitanti dei dintorni l’hanno riconosciuto… Scegliere Fossombrone mi ha permesso di creare un’ ambientazione in un certo qual modo rurale, di provincia, la provincia anni ‘90, che è l’epoca in cui ha inizio questa lunga storia tra Giulia e Cristi". Fossombrone non è una scelta casuale. "Per me è un posto del cuore, mio padre è originario di Fossombrone, vi ho trascorso tantissimo tempo con mia zia e mia nonna. Lunghe domeniche di inverno con l’odore dei camini, lunghe estati scandite dai giochi ancora liberi, dalle serate passate nella via ad ascoltare i racconti delle signore. Quando ho affrontato questa narrazione ho immaginato le due bambine e le ho immaginate alla Corte Alta (che chiamo città vecchia) e sul lungofiume, permettendomi una piccola licenza che è quella di rendere balneabile il Metauro".

Adriano Biagioli