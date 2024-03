’Un rompiscatole’ che amava la giustizia

VALCESANO

Nuovo spettacolo del gruppo ‘Fuoritempo’ di San Michele al Fiume (Mondavio), che domani alle 17 metterà in scena, in prima assoluta, al ‘Mario Tiberini’ di San Lorenzo in Campo, il suo ultimo lavoro teatrale ‘Un rompiscatole’, incentrato sulla storia di padre Giuseppe Puglisi, il prete ucciso dai sicari della mafia il 15 settembre 1993 a Palermo. "Uno spettacolo – evidenziano i componenti del gruppo, che affianca l’attività sul palco a incontri e iniziative sui grandi temi d’attualità – che vuole ricordare la figura di un uomo che ha saputo guardare la realtà che gli stava davanti, si è immerso nella sua problematica più cruda e nuda, non ha avuto paura di schierarsi dalla parte dei deboli, dei poveri, degli asserviti alla mafia per liberarli, per insegnare loro a camminare a testa alta, a esprimere la grande dignità che è propria di ogni uomo. ‘Se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto’, amava dire Pino Puglisi; a ciascuno di noi, come cittadini e come persone, credenti o laiche, il prete siciliano chiede ancora di dare il proprio contributo, piccolo o grande, al futuro della nostra società".

Quello in cui venne assassinato per il sacerdote era il giorno del suo 56esimo compleanno; una vita relativamente breve, ma piena di impegno evangelico e sociale, che il 25 maggio 2013 gli valse la proclamazione a Beato. Questa in procinto di debuttare, per ‘Fuortiempo’, nato nel 1999, è l’ottava creazione teatrale dopo ‘Fuori Tempo’ del 2001, ‘La luce addosso’ (2008), ‘La vita vale’ (2008), ‘Ancora cento passi’ (2009); ‘23:55: é il tempo e l’ora’ (2013), ’La mafia non esiste’ (2017) e ‘Via da casa’ (2019), per un totale di oltre 60 repliche, tutte ispirate a un obiettivo: quello di confrontarsi sugli argomenti di attualità e di impegno civile.

Lo spettacolo s’inserisce all’interno delle iniziative della ‘Primavera della legalità 2024’, un calendario che si concentra sulla lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, sul rispetto dei diritti umani, sul carcere e la finalità della pena detentiva, l’educazione alla legalità, la tutela delle garanzie e dei doveri costituzionali.

"La realizzazione di questo lavoro, che vuol ricordare un personaggio straordinario come don Puglisi, capace di generare l’unica, vera, eroicità del nostro tempo, l’impegno quotidiano – riprendono i suoi protagonisti -, è stata resa possibile dal patrocinio e dalla sinergia dell’amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo e dalla collaborazione del Comune di Mondavio, dell’Auser di San Lorenzo, dell’Anpi Valcesano e della Parrocchia ‘Regina della Pace’ di San Michele e San Filippo". Sul paco saliranno Annamaria Mori, Aurora Alesi, Caterina Andreini, Chiara Montesi, Elena Monti, Elisa Curzi, Enrico Secchiaroli, Federica Vitali, Francesco Montanari, Francesco Tenti, Gabriele Pasqualini, Irene Montanari, Leonardo Santinelli, Martina Rampioni, Matteo Secchiaroli, Michele Godi, Paolo Settanni, Piero Livi, Rachele Montanari, Sauro Bigelli e Vasco Micci. Ingresso gratuito.

Nella foto: gli attori del gruppo teatrale di “Fuoritempo” di San Michele al Fiume, che metteranno in scena lo spettacolo su don Puglisi