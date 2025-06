Un sabato ‘in rosa’ per Fermignano, via al galà

Un sabato ‘in rosa’ per la cittadina metaurense che il 7 giugno vedrà svolgersi un galà che svelerà in anteprima tutti i dettagli della tappa del Giro d’Italia femminile, prevista per il 12 luglio prossimo. E pare che la tappa che prenderà avvio da Fermignano, la settima della corsa, sia la regina del circuito di quest’anno. Tutti gli addetti ai lavori e i team in gara hanno, infatti, già additato la settima tappa, Fermignano-Monte Nerone, come quella cruciale del Giro. "Circa quattromila metri di dislivello -spiega il sindaco Emanuele Feduzi, che è anche un appassionato ciclista e corridore del biciclo ottocentesco - che partono dalle nostre colline per arrivare fino alle antenne di Monte Nerone". Sale, dunque, la febbre delle due ruote e il primo passo sarà proprio la presentazione di sabato: alle 21 in piazza Garibaldi ci saranno autorità, grandi atleti e tanti sportivi. Ospiti d’onore, le cicliste Tatiana Guderzo (oro olimpico a Pechino 2008 e campione del mondo in linea 2009), Anna Trevisi (ciclista del team Liv AlUla Jayco) ed Elonora Ciabocco (ciclista del team UCI Women’s World Team Team Picnic PostNL) che presenteranno insieme all’Amministrazione e ai dirigenti di RCS ogni dettaglio della tappa. Nel frattempo, anche se manca ancora un mese circa, le strade iniziano a tingersi di rosa, si preparano addobbi e si studia l’accoglienza nel paese che dal biciclo ottocentesco è pronto a passare al carbonio delle moderne biciclette. Conclude Feduzi: "Si comincia alle 18,30 con un aperitivo in rosa per proseguire con la cena in piazza; nel frattempo i ragazzi di MondoBici e della Croce Rossa organizzeranno attività per i più piccoli. Alle 21 inizio dello spettacolo sul palco, con la presentazione della tappa tra spiegazione del percorso, ospiti e video emozionali".

