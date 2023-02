Un secolo col fazzolettone La festa degli scout pesaresi

Era una domenica, il 25 febbraio 1923. Nel primo mattino si radunarono in Cattedrale i primi scout cattolici pesaresi per la solenne cerimonia che avrebbe inaugurato lo scoutismo cattolico a Pesaro. Il primo Riparto di Esploratori era stato organizzato nei mesi precedenti dal sacerdote pesarese don Pietro Gaudenzi e da Giulio Giovanelli, primo Capo Scout della città. A presiedere la Messa e a benedire i primi scout fu l’allora vescovo Bonaventura Porta. Seguì una storia infinita, con in fazzolettone e cappellone tantissimi ragazzi della città. Decenni di storia memorabile che proseguono fino ad oggi.

In memoria di quell’evento gli scout cattolici dell’AGESCI, della FSE e gli scout adulti del MASCI si ritroveranno in Cattedrale il 25 febbraio alle 16 per una messa di ringraziamento, celebrata dal vescovo Sandro Salvucci, di questi primi 100 anni di scoutismo cattolico a Pesaro. Durante la celebrazione tutti i gruppi scout di Pesaro e provincia porteranno all’altare i simboli del loro impegno e delle loro attività sul territorio. Al termine della messa, tutti gli scout presenti rinnoveranno la loro Promessa Scout. L’evento verrà trasmesso in diretta Facebook, sulla pagina AGESCI Pesaro, e da Rossini TV. La celebrazione del 25 febbraio è però solo l’inizio di una serie di eventi che gli scout pesaresi hanno in agenda e che culmineranno con uno Scout Festival il 16, 17 e 18 giugno nell’area di Piazzale della Libertà.

Il Festival è un evento pensato principalmente per la cittadinanza, per coinvolgere i tanti pesaresi che magari solo per qualche tempo hanno frequentato i gruppi scoutistici. Verrà, infatti, richiesto un ricordo: una fotografia, una frase, un pensiero per ricostruire il percorso che lo scoutismo ha fatto nella città e nella provincia al servizio dell’educazione dei giovani. Verranno, inoltre, proposte a bambini, ragazzi, giovani e famiglie vere e proprie attività e giochi scout. A seguire, un convegno sui temi dell’educazione e un concerto scout a concludere la giornata. Il tutto nel segno di un movimento che in città ha avuto radici profonde, specialmente nel centro, con la storica sede di San Giovanni e i volti indimenticabili di capi che ancora oggi ricordano gli anni dello scoutismo pesarese.

Alessio Zaffini