Un semestre piovoso come l’ultimo è stato solo nel 2010

"A ore 10 gran caldo".

(8 giugno 1855)

"Freddi straordinarissimi. Molti hanno ripreso il pastrano".

20 giugno 1855

Alessandro Serpieri,

Registri Osservatorio

Come si evince anche dalle due osservazioni introduttive, giugno è stato per lungo tempo un mese molto variabile. Nei nostri registri ottocenteschi si alternano spesso belle stagioni a freddi tardivi, non era una rarità avere ancora neve sull’Appennino ma anche punte oltre i 30° C non mancavano. Il brusco aumento delle temperature iniziato negli anni ’90 del ‘900 che, va ricordato, è arrivato dopo il periodo più freddo da quando si rilevano dati, il decennio tra il 1977 e il 1986, ha modificato profondamente la nostra percezione delle stagioni.

Molti hanno definito “freddo“ il giugno appena concluso, ma, dati alla mano, il mese è risultato nel complesso sopra la media del trentennio climatico di riferimento (1986-2015). Il caldo africano da terzo millennio è arrivato in concomitanza con l’estate astronomica e probabilmente ci terrà compagnia per molti giorni.

Intanto la prima massima dell’anno oltre i 30°C si è registrata il giorno 19 (l’anno scorso il 23 maggio), la prima notte tropicale (quando la temperatura minima non scende sotto i 20°C) è del giorno 20 (l’anno scorso il 24 maggio). Ecco in parte spiegata la percezione di "freddo giugno". Vediamo allora alcune osservazioni di confronto: "…è freddo! Sembra una giornata di rigoroso inverno" (8061873); "Nevicata sui monti Catria e Nerone" (8061881); "Nella notte passata piccola nevata sul Catria e Nerone. Qualcuno dice di fiocchettini anche qui misti alla pioggia" (19061884).

Altro importante fattore in controtendenza rispetto agli ultimi anni è dato dal regime pluviometrico, tantissima pioggia non solo a giugno ma in tutto il primo semestre dell’anno tanto da risultare, con 682,3 mm, il secondo 1° semestre più piovoso dal 1940 dietro al 2010 (752,8 mm); per chiarezza i 263,0 mm caduti in più rispetto alla media del semestre sono pari o maggiori dei mm totali caduti nello stesso periodo negli ultimi 3 anni (269,3 nel 2020, 226,3 nel 2021 e 241,0 nel 2022). Oltre a scongiurare (speriamo) l’ennesima estate di razionamenti idrici, è sotto gli occhi di tutti lo stato di salute della vegetazione delle nostre colline, le tante sfumature di un bel verde intenso miste a rigogliose fioriture multicolori, era da tanto che non si godeva di uno spettacolo simile ad inizio luglio.

L’occhio attento del Serpieri allo stato di salute dell’agricolture, allora principale fonte di reddito del territorio, ci riporta interessanti osservazioni: "Che magnifico grano! In alcuni luoghi è alto un uomo" (12061854); "Campagna: bene grani, fieni, formentone e bachi da seta" (14061883).