Un serpentone di centauri per sensibilizzare sull’Apecchiese

"Apecchiese tranquilla- Sp257 Revisited" è il titolo della manifestazione che interesserà domani l’arteria che da Acqualagna passando per Piobbico e Apecchio raggiunge Città di Castello. I tornanti dell’itinerario regionale che collega due provincie e due regioni saranno solcati da un "serpente" colorato e festoso di centauri, che condivideranno una bella giornata in sella, cercando anche di responsabilizzare le amministrazioni pubbliche competenti a curare gli interventi necessari a migliorare la sicurezza e richiamare tutti gli utenti della strada a guidare lungo il tracciato nel rispetto delle norme perché purtroppo troppo spesso l’Apecchiese è stata oggetto di incidenti, alcuni anche mortali. La passeggiata a due ruote tra i tornanti della SR257 chiamata "Apecchiese tranquilla - SP257 Revisited" è promossa dall’Associazione tifernate Ferro e Motus ed è aperta alla libera partecipazione di chiunque vorrà unirsi all’iniziativa, prenderà il via da Città di Castello alle ore 9,30 per concludersi nel Comune di Apecchio, dove si terrà il pranzo conviviale. La strada regionale 257 Apecchiese è l’itinerario di collegamento interregionale umbro-marchigiano che, con 53 chilometri di lunghezza, si estende da Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico, in Provincia di Pesaro-Urbino. La strada è tradizionalmente molto transitata, soprattutto dai motociclisti, perché è caratterizzata da una gran quantità di curve, quasi da record in rapporto ai chilometri totali. Sono infatti 141 le curve rilevate e rese note dai tecnici della Provincia di Perugia, alle quali si aggiungono 12 rettifili, alcuni dei quali in semicurva. Lungo il percorso vengono abitualmente condotti controlli stradali con appositi servizi effettuati da pattuglie delle forze dell’ordine e delle polizie locali.

am. pi.