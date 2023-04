Un servizio WhatsApp per Adriabus

Rimanere informati su variazioni di orari, scioperi o corse. Ma anche su deviazioni e promozioni. E’ con questo spirito che nasce il servizio WhatsApp dedicato ai clienti Adriabus. Tutte le informazioni che risultano essere utili per il viaggiatore, di qualsiasi tratta coperta dal servizio provinciale di trasporto pubblico, sono dunque disponibili inserendo tra i propri contatti il numero 342 9934399 e installare l’app di messaggistica istantanea WhatsApp. Successivamente basta inviare un messaggio al contatto con il testo “Adriabus Sì“.

La chat WhatsApp di Adriabus è un canale di comunicazione utilizzato per rendere più semplice e tempestiva l’informazione. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun cliente potrà vedere gli altri contatti iscritti, garantendo la privacy. Con l’invio del messaggio di iscrizione, chi scrive autorizza Adriabus a trasmettere informazioni tramite messaggi WhatsApp. L’iscrizione viene accolta con un messaggio di benvenuto e con l’invito a leggere la policy del servizio che si intenderà così accettata. Il servizio è ovviamente gratuito e di supporto agli altri canali istituzionali informativi di riferimento come il call center e il sito internet.

fra. pier.