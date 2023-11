"Un solo ufficio postale per 5mila. Andare allo sportello è un’odissea"

"Un solo ufficio postale, un solo operatore, code di 20 persone, attese che arrivano a un’ora. E come se non bastasse l’ufficio che spesso chiude 10 minuti prima". E’ furioso Giorgio Fuligno, cittadino di Gradara. Per ben due giorni ha cercato di ritirare una raccomandata all’ufficio postale di Gradara e per ben due giorni non ci è riuscito. "Il primo giorno, con code chilometriche anche perché era giorno di pensioni – racconta – dopo un’attesa di due ore mi dicono che la raccomandata non c’era perché non era stata ancora consegnata. Torno il giorno dopo, arrivo a mezzogiorno e 50 e trovo già chiuso. Ma non deve chiudere alle 13?". Per Fuligno è inconcepibile che un comune con poco meno di 5mila abitanti abbia un solo sportello con un unico operatore. "E’ vergognoso – dice –. Anche perché spesso e volentieri i portalettere che devono consegnare una raccomandata, nemmeno suonano al campanello per vedere se c’è qualcuno in casa che possa ritirare la missiva, ma lasciano direttamente gli avvisi nella buca delle lettere. Così la gente è costretta a sorbirsi il disagio e l’incomodo di fare ore di fila per ritirare la busta. E’ un’inciviltà".