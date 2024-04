Un sorriso per i bimbi con disabilità ’Nuotiamo’ spalanca le sue porte

Nasce il progetto per bambini speciali ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ , pensato dal comitato provinciale Asi "per donare ad alcuni bambini con disabilità momenti di condivisione e di socialità". Grazie alla collaborazione con il circolo didattico Sant’Orso, Sportfly e Agfi, il patrocinio dell’assessorato al Welfare di Comunità e il supporto di Auser per il trasporto -, per otto lunedì consecutivi nei mesi di aprile e maggio, durante l’orario scolastico, i bimbi speciali con disabilità potranno entrare in acqua nel nuovo centro natatorio ‘Nuotiamo’ di via Mattei alla scoperta del movimento e della sensorialità. Guidati da professionisti adeguatamente formati, i bambini potranno vivere un’esperienza felice negli spazi predisposti all’interno del nuovo impianto, anche grazie al supporto degli insegnanti di sostegno e degli educatori.

"L’intento – spiega il presidente Asi Francesca Petrini - è quello di regalare del tempo prezioso ai bambini coinvolti, un’occasione per favorirne l’autonomia, il recupero funzionale e la capacità di esplorazione, consapevoli di quanto l’attività motoria sia importante anche per agevolare la gestione dei disturbi comportamentali". "Il compito della scuola – afferma il dirigente scolastico Eeva Liisa Pettinari - è trovare e porre in essere i percorsi e gli ambienti più adatti per il successo formativo di ciascun bambino e bambina in collaborazione con le famiglie e le agenzie del territorio. Il progetto ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ rappresenta proprio una di queste strade: partiamo con grande entusiasmo con lo sguardo rivolto alle progettualità future". "In un mondo che spesso sembra far fatica a vedere oltre le diversità – commenta l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti -- il progetto ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ offre momenti di gioia e condivisione ai bambini con disabilità guidandoli verso l’autonomia e la scoperta di sé stessi. Con questo progetto si dà un messaggio tangibile di solidarietà e accoglienza, dove ogni bambino, indipendentemente dalle proprie sfide, ha il diritto di sentirsi parte integrante della comunità". La partecipazione al progetto è gratuita".

an. mar.