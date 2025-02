Un successo fatto di numeri quello di “Natale che non ti aspetti“

È stato ancora un “Natale che non ti aspetti“ quello delle Pro Loco della provincia di Pesaro e Urbino, che ieri hanno tracciato a Urbino un bilancio dell’edizione 2024: "Partita con qualche incertezza – le parole del presidente provinciale Matteo Martinelli – ma rivelatasi poi un successo, in linea con le passate edizioni. Più di cento gli eventi in calendario, dal 23 novembre al 6 gennaio, con venticinque Pro Loco aderenti e, non finirò mai di dirlo, quest’ultimo dato è importantissimo perché evidenzia il fare gruppo che vi è tra tutte le Pro Loco del nostro comitato. Il “Natale che non ti aspetti“ connota il nostro operato annuale, è sicuramente l’evento che ci dà più visibilità, ma d’altro canto è la base per rafforzare tutte le attività annuali".

Migliaia i depliant diffusi anche negli uffici turistici fuori provincia, un sito internet rinnovato, una massiccia presenza social. "Tutto sicuramente da potenziare – prosegue Martinelli – anche se non nascondo che, essendo per il nuovo direttivo una prima volta ed essendoci state quest’anno meno risorse economiche, qualche pensiero in partenza c’era. Tuttavia sono soddisfatto di tutto il lavoro fatto dalle Pro Loco e dai membri del direttivo provinciale, nella consapevolezza che ci dobbiamo migliorare e la strada è lunga, ma abbiamo cominciato. Tra le novità, abbiamo fatto il galà di presentazione al teatro della Fortuna di Fano e abbiamo creato la tessera per raccogliere i timbrini che ha rafforzato il concetto di rete degli eventi. Il Natale che non ti Aspetti è costato circa 50mila euro, tutti giunti da sponsor ed enti (i principali, Regione Marche, Profilglass, BCC Pesaro e Generali) e interamente utilizzati per comunicazione e materiale. È la prima volta che l’iniziativa ha goduto anche di sponsor privati, non era semplice ma ci siamo riusciti ed è una strada che intendiamo proseguire".

Al termine della mattinata è stato anche ufficialmente premiato il presepe più votato sui social: "È stato realizzato – spiega la vicepresidente Unpli Stefania Sperindio – dai giovani Francesco, Agnese e Manuel Mascioli di Sant’Ippolito, che hanno vinto un biglietto d’ingresso al museo del Balì. Era una delle iniziative collaterali su cui ci siamo impegnati; non è stato facilissimo essere presenti ad ogni singolo evento, essendo stati tantissimi, ma l’accoglienza è stata meravigliosa ovunque".

Hanno portato il saluto di Urbino l’assessore agli eventi Lara Ottaviani e il presidente della Pro Loco locale Nicola Betti, che hanno portato il virtuoso esempio della sinergia in occasione delle Vie dei Presepi e degli eventi natalizi della città ducale.

Giovanni Volponi