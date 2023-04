Un tappeto d’asfalto per il Giro d’Italia

Ieri è stato riaperto al traffico il tratto del corso Garibaldi che va dal municipio a via Guidiccioni (angolo con la pasticceria Rinci). In vista del passaggio dell’ottava tappa del Giro d’Italia, il prossimo 13 maggio, nei giorni scorsi si è infatti provveduto alla bitumatura a caldo di quel tratto. Si parla di un intervento temporaneo, nel senso che l’asfalto dovrà essere rimosso tra un anno e mezzo, due anni, in attesa che sia definito, finanziato ed eseguito il progetto definitivo di riqualificazione totale con porfido e rifacimento di tutti i sottoservizi (tubature e altro). Mentre proseguono i lavori all’altra estremità del corso, da questo lato al momento rimane da completare il tratto che arriva fino al semaforo di fianco alla chiesa di Santa Lucia.

Il lavori sono stati eseguiti grazie alla sponsorizzazione delle ditte Casavecchia srl di Cagli e Flamma di Fossombrone. A proposito della bitumatura temporanea, Matteo Bellucci, già candidato alle comunali per Rifondazione, ha qualcosa da eccepire: "Quindi poi tra 2 anni si toglierà la bitumatura, si dovranno rifare i sottoservizi (tubature e quant’altro, ndr), rimettere i sampietrini per un importo di 600 o 700mila euro e fare un nuovo cantiere per qualche mese? Ma tra due anni pagherà sempre lo sponsor privato?".

La risposta di Chiarabilli: "Bellucci stia tranquillo, che facciamo tutto e l’amministrazione sta risparmiando anche parecchi soldini. Ci sarà un consiglio comunale specifico sull’arrivo della tappa a Fossombrone: in quella sede saranno pubblicati i costi e le sponsorizzazioni. Dopodiché chi vuole potrà fare tutte le sue valutazioni".

Ricordiamo che i lavori nel corso, anche quelli a Porta Fano, sono finanziati da sponsor privati: quattro per Porta Fano, due per il tratto di via Roma.

a. b.