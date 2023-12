"Un tappo per la Tanzania"

Passa anche attraverso i tappi di plastica la solidarietà degli alunni dell’istituto comprensivo ‘Leopardi’. Da novembre, bambini e ragazzi raccolgono tappi per contribuire alla costruzione di pozzi in Tanzania. Il tutto in collaborazione con il Cmsr (Centro mondialità sviluppo reciproco) di Livorno. Le aziende che ritirano e riciclano i tappi danno un corrispettivo in soldi al Cmsr e questi fondi vengono inviati a Dodoma, per la costruzione di pozzi o acquedotti nei villaggi. Per costruire un pozzo, la cui vita media è di circa 10/15 anni, in villaggi di 500 persone, sono necessarie 26 tonnellate di tappi, "per questo – evidenzia il dirigente Davide Alpi – chiediamo a tutti di darci una mano".