Un tavolo libero per chi ama l’olio

"Pasqua piena, Pasquetta con pochi ancora disponibili, appena un tavolo". Ileana Bonazelli del frantoio del Trionfo di Cartoceto (0721 893050), il luogo dove si è inventato e brevettato l’olio solido da usare in cucina al posto di burro e margarine, registra "la voglia della gente di uscire dall’inverno e vivere la campagna e di farlo senza vincoli."

"Preferiamo lasciare il menù alla carta, la gente vuole decidere e può farlo senza obblighi. C’è molta attenzione per i piatti sani fatti con le verdure dell’orto fresche, come gli gnocchi con gli spinaci e pecorino, oppure per la tradizione: le cresc tajat con i fagioli. La gente vuole stare bene durante e anche dopo il pranzo e l’olio fa la differenza"