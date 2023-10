Un teatrino per Michele Provinciali: "Ma almeno cancellate il degrado"

di Franco

Se non ci fosse stato Michele Provinciali non si sa se oggi potremmo vantare una storia così eccellente della grafica e del design pesaresi. Nato a Parma nel 1912, scomparso a Pesaro nel 2009, con residenza a Novilara e casetta a Pesaro, laureato in Urbino, docente dell’Isia, grafico, pittore, architetto, scrittore, fra i suoi allievi ci fu anche Massimo Dolcini poi gran maestro della grafica sociale. Con una lunga e incredibile carriera consacrata da due Compassi d’oro dell’Adi – Associazione design industriale, – l’ultimo con le industrie Ifi che fu anche alla carriera, grande e luminosa. Era alto un metro e mezzo e sembrava alto un chilometro, nell’Italia e nell’Europa dei suoi anni non c’è nome di qualche peso culturale col quale non abbia avuto a che fare: o per un disegno o per la copertina o un articolo di un giornale o di una rivista o per un progetto innovatore nel design, perfino con le locandine dei film di Antonioni. Aveva vissuto i grandi movimenti pittorici e culturali toscani, poi era stato grande tra i grandi a Milano, ma qui da noi aveva affondato le sue radici, fra quella Urbino della laurea e dell’insegnamento e Pesaro, tra Novilara e il Porto. Era una specie di romanzo vivente fino alla morte della moglie Lucetta.

"Personaggio incredibile – dice Enrico Tonucci del noto studio grafico che con Provinciali lavorò –, aveva una testa della madonna, di notte pensava i progetti più folli e di giorno li realizzava. Voleva legare le canocchie ad una spina di legno perché non si storcessero durante la cottura, anche il cibo doveva rispettare certe regole, anche cromatiche".

"Quando nel 2005 lo contattammo perché realizzasse un volume sulla celebre gelatiera Tonda – dice Gianfranco Tonti presidente di Ifi – accettò in ricordo di suo padre pasticciere e realizzò un volume che resta ancora oggi". Curioso è che l’incontro fra Provinciali e Umberto Cardinali, fondatore della Ifi, avvenne mentre ricevevano entrambi il premio del Circolo della Stampa. Quando risiedeva nella sua casa pesarese di via Cecchi, arredata secondo i suoi canoni non certo rispettosi della ortodossia corrente, Provinciali lo si poteva vedere spesso andare a fare la spesa nei negozi della zona. Non era un personaggio semplice, sapeva essere scorbutico, "da giovane non ci si ragionava", dice ancora Tonucci sorridendo.

Fu soprattutto un grande intellettuale, di quelli "a tutto tondo" come si diceva un tempo: l’arte entrava nella vita e la vita si faceva arte.