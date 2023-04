Un teatro della Fortuna in chiave "Romantik". C’è anche Marco Rizzi

Un concerto pieno di romanticismo quello dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana con la partecipazione del violinista di fama internazionale Marco Rizzi, che chiude la stagione del teatro della Fortuna di Fano. Appuntamento per venerdì 21 aprile alle ore 21, con "Romantik", un eccezionale concerto sinfonico, realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna e con il Comune di Fano, che condensa la gloriosa parabola musicale del Romanticismo tedesco, fatta di sogni, passioni, idilli amorosi, desideri infiniti di natura, giovinezza, oblio, in tre capolavori immortali, tra i più amati dal pubblico. Apre la serata il Siegfried-Idyll di Wagner, onirico "bacio musicale" offerto dal compositore alla sua donna con l’augurio di un’eterna comunione spirituale con una natura benevola e incontaminata. A seguire, il Concerto per violino di Mendelssohn, appassionato, lirico, trascinante, tra le pagine più splendide del repertorio per violino e orchestra. Infine, la Seconda Sinfonia di Brahms, luminosa e malinconica, leggera e potente, ricolma, come l’Idillio wagneriano, di commosso stupore di fronte allo spettacolo del paesaggio naturale. Guiderà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana Alessandro Bonato, già direttore principale della Form, giovane musicista avviato ad una importante carriera in Italia e all’estero a seguito della vittoria, appena ventitreenne, del 3° premio assoluto alla "The Nicolai Malko Competition for young conductors 2018". Al suo fianco si esibirà, per l’esecuzione del Concerto di Mendelssohn, il violinista Marco Rizzi, vincitore dei tre più prestigiosi concorsi violinistici.

ti. pe.