Un tetto per chi non ce l’ha. La casa d’accoglienza nel nome di don Giorgio

Da ieri anche le porte di casa don Giorgio, in via Bovio, sono aperte a chi avrà bisogno di un primo tetto sotto cui ripararsi. La casa dedicata a don Giorgio Giorgetti è un appartamento gestito dalla Caritas diocesana al servizio di persone in cerca di un rifugio temporaneo per affrontare momenti di particolare fragilità. "La porta è sempre aperta: un fratello non può restare fuori al freddo" dirà l’arcivescovo Sandro Salvucci prima di benedire la nuova dimora. "L’abitare è un tema che ci preoccupa – ha esordito ieri, giorno dell’inaugurazione, Emilio Pietrelli, direttore Caritas Pesaro seduto accanto a Salvucci, al sindaco Matteo Ricci, al presidente della Fondazione Carisp, Marco Martelli; a Roberto Drago, coordinatore Ambito territoriale sociale 1 (Ats1) –. Oltre il 30% di quanti cercano sostegno dalla Caritas sentono il problema abitativo. Casa don Giorgio è un piccolo segno: potremo ospitare, fino a sette persone contemporaneamente . L’appartamento è di proprietà della parrocchia Santi Cassiano ed Eracliano guidata da don Stefano Brizzi, concesso in comodato d’uso alla Caritas, ed è stato ristrutturato grazie al contributo della Fondazione Carisp. I lavori di completamento con gli arredamenti e tutte le attrezzature sono stati realizzati con il contributo di LCMobili, Scavolini e Biesse. Senza questa rete non saremmo qui oggi a festeggiare il sogno che fu di don Giorgio. Ad abitare in via Bovio saranno persone accompagnate dal Centro di ascolto della Caritas".

"Valutiamo attentamente le possibilità che abbiamo – ha detto l’arcivescovo –: sarebbe bello che le canoniche, oggi disabitate, possano tornare al servizio di una comunità, dando alloggio a famiglie in difficoltà. Ci metteremo in rete con le istituzioni per rispondere al bisogno abitativo urgente". La Casa ha fondamenta profonde, scaturite dalla testimonianza di vita lasciata in eredità da don Giorgio, il parroco di San Cassiano e già direttore della Caritas, morto il 14 agosto 2017, a 70 anni, colto da infarto mentre pedalava in via Fazi, affaccendato per il bene degli altri, come sempre amava fare.

"Don Giorgio ci ha insegnato tantissimo – dicono alcuni parrocchiani, Irma, Luigina, Daniela, in attesa del taglio del nastro –. In suo nome continueremo a darci da fare per il prossimo". Il clima di festa e intimità ha contagiato anche i non parrocchiani. Il sindaco Ricci regala un sorriso a tutti quando racconta di don Giorgio: "La gente era la sua vita. La prima a parlarmi di lui fu mia nonna. Mi citava l’esempio di un parroco a San Cassiano che era sempre in movimento, dalla bici al furgoncino, per aiutare le persone. Lui faceva per quattro: lo vedevi all’altare officiare la messa e il momento dopo era all’organo per eseguire i brani di accompagnamento". Vero.

Don Stefano Brizzi sorride, Luca Storoni, presidente del quartiere Centro, annuisce rivedendo don Giorgio davanti agli occhi; poco più in là, il parrocchiano Lucien si commuove: "Don Giorgio mi ha accolto in chiesa quando ventenne sono arrivato dalla Romania – dice oggi che ha 44 anni –: mi ha aiutato a trovare un lavoro e mi ha spronato a non smettere di studiare musica". Proprio Lucien, dopo il taglio del nastro, al buffet allestito da Patrizio di Harnold’s, ha allietato tutti strimpellando la chitarra di don Giorgio.

Solidea Vitali Rosati