Un tiro sbagliato, scoppiò la guerra. Lo sport tra storia e letteratura

Ci sono occasioni in cui non si sa bene se vadano presentate prima le opere o prima le persone. Una di queste è certamente quella dell’ultima delle quattro conversazioni "Oltre l’effimero, tra letteratura e sport" in programma mercoledì prossimo – alle ore 17,30 – nella Sala convegni di Confindustria provinciale, in via Cattaneo 32 a Pesaro, in cui il tema dell’incontro sarà il romanzo "L’ultimo rigore di Faruk. Una storia di calcio e di guerra" (Sellerio, 2016).

Nel romanzo, si narra la vicenda, cito testualmente da Sellerio "di un tiro fatale, sbagliato il 30 giugno del 1990 a Firenze da Faruk Hadžibegic, capitano dell’ultima nazionale della Jugoslavia unita. La partita contro l’Argentina di Maradona nei quarti di finale del Mondiale italiano portò all’eliminazione di una squadra dotata di enorme talento ma dilaniata dai rinascenti odi etnici. Leggenda popolare vuole che una eventuale vittoria nella competizione avrebbe contribuito al ritorno di un nazionalismo jugoslavista e scongiurato il crollo che si sarebbe di lì a poco prodotto".

Un "ingorgo" storico pazzesco nel quale si troveranno a loro perfetto agio due delle poche persone in grado di farlo.

La prima è l’autore Gigi Riva, scrittore e giornalista, già direttore di quotidiani e caporedattore de "L’ Espresso", a lungo inviato speciale in Jugoslavia e Medio Oriente, tutta la vita con addosso l’equivoco dell’omonimia col gran calciatore, sul cui peso ha scritto di recente in occasione della scomparsa.

La seconda è Bogdan Boscia Tanjevic, leggendario allenatore di basket italo-montenegrino e personaggio di caratura mondiale incluso nella Hall of Fame della Fiba: sorse come un sole sul mondo del basket, senza mai più tramontare, negli anni ‘70 con la squadra del Bosna Sarajevo.

Se non unico, almeno rarissimo esemplare di chi sa mettere insieme sport e letteratura comparata. "Oltre l’effimero", nato da un’idea di Giuliano Martufi, poi con l’appoggio di molti, non poteva trovare accoppiata migliore per offrire una serata godibile. Li presenterà Franco Bertini. Ingresso libero finché ci sono posti disponibili.